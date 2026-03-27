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Το σχέδιο Ανδρουλάκη για την αλλαγή: Τα μέτρα που ανακοίνωσε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
21:21 - 27 Μαρ 2026

Το σχέδιο Ανδρουλάκη για την αλλαγή: Τα μέτρα που ανακοίνωσε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Έντονο μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας επιχείρησε να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας – το βράδυ της Παρασκευής (27/3) – το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και δεσμεύτηκε πως δεν υπάρχει περιθώριο για καμια συνεργασία με τη ΝΔ, τονίζοντας ότι η μάχη για την πρωτιά είναι μονόδρομος. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ένα συνολικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής, αγγίζοντας διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με στόχο – όπως τόνισε – «να μετατρέψουμε το συλλογικό θέλω σε πολιτικό μπορώ».

Πιο αναλυτικά:

Στεγαστικό: Όραμά μας μια Ελλάδα για όλους

Για το στεγαστικό, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι «μια Ελλάδα για όλους» και έτσι δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να θέσει από τη πρώτη μέρα σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια μέσα από κοινωνικές κατοικίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία και δίνοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα.

Ακόμη, αναφέρθηκε στο πλαφόν και τα κριτήρια στην αύξηση του ενοικίου, τονίζοντας: «Με το ΠΑΣΟΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα για όλους τους Έλληνες και όχι ακριβό προνόμιο για λίγους!».

Βρεφική και προσχολική αγωγή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως βασική προτεραιότητα την καθολική πρόσβαση στις δομές φροντίδας, υπογραμμίζοντας πως «κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού», αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότητας από τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Προστασία πρώτης κατοικίας

Απευθυνόμενος στους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, τόνισε: «Θέλουμε να αποτρέψουμε τον αφελληνισμό της ελληνικής περιουσίας». Προτείνει την άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και αυστηρούς κανόνες για τα funds, τα οποία – όπως σημειώνει – «αντί να επιλέγουν τη ρύθμιση, επιλέγουν την εξόντωση του δανειολήπτη».

Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση, είπε: «Θέλουμε τις επιχειρήσεις σας να μείνουν ανοιχτές». Ως βασικό μέτρο προτείνει ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.

Εργασιακά: 13ος μισθός και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο δεσμεύτηκε για «επαναφορά του 13ου μισθού», ώστε – όπως είπε – «να αποκατασταθεί μια αδικία που παραμένει σε εκκρεμότητα».

Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, εγγυήθηκε «την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας», επιδιώκοντας ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στήριξη συνταξιούχων

Για τους συνταξιούχους που δυσκολεύονται με το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη δέσμευση για νέο ΕΚΑΣ.

«Έχουμε δεσμευτεί για ένα νέο ΕΚΑΣ», το οποίο θα αφορά περίπου 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους», τόνισε.

Αγροτική πολιτική και κόστος παραγωγής

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, περιέγραψε ένα σύνολο παρεμβάσεων, όπως:

  • «Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία»
  • Προτεραιότητα σύνδεσης για ενεργειακές κοινότητες ώστε να μειωθεί το κόστος ρεύματος
  • Αυστηροί έλεγχοι για παράνομες ελληνοποιήσεις
  • Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση υδάτων και την έλλειψη εργατών γης

Μεταρρύθμιση κράτους

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως «μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων» τη μεταρρύθμιση του κράτους. Υπογράμμισε ότι με το σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής» επιδιώκει «ένα κράτος αποτελεσματικότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας». Παράλληλα, δεσμεύτηκε για ένα νέο ΑΣΕΠ που «θα επιλέγει όλο το προσωπικό του Δημοσίου», ασκώντας κριτική στη σημερινή λειτουργία της διοίκησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη για ένα αποκεντρωμένο σύστημα, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση θα αποτελεί «πυλώνα του νέου προτύπου διακυβέρνησης».

Στο καταληκτικό του μήνυμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στην πολιτική επιλογή που τίθεται μπροστά στους πολίτες. Έκανε λόγο για μια «εξουσία αδίστακτη» που επενδύει στον διχασμό, ενώ το ΠΑΣΟΚ αντιπαραθέτει ένα σχέδιο «ενότητας, ομόνοιας και προόδου όλων των Ελλήνων».

«Οι επιλογές είναι ξεκάθαρες: είτε η αποδοχή της σημερινής κατάστασης με ανισότητες και απαξίωση των θεσμών, είτε «ο δρόμος της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα εμπιστοσύνης, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δώστε μου και δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε πράξη την Αλλαγή», με στόχο «να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη».

Πάνω από 5.000 σύνεδροι κατέκλισαν το Τάε Κβο Ντο

Περισσότεροι από 5.000 σύνεδροι άρχισαν να φτάνουν από το μεσημέρι στο Τάε Κβο Ντο, όπου θα διεξαχθεί το 4ο συνέδριο του κόμματος με τις χαρακτηριστικές πράσινες σημαίες να κυματίζουν παντού εντός και εκτός του συνεδριακού χώρου.

Την είσοδο τους στον χώρο του συνεδρίου έχουν κάνει ήδη ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Κώστας Λιαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γιώργος Λιάνης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Κώστας Γείτονας. Πριν από λίγο έφτασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Το Σάββατο (28/3) αναμένεται να ανέβουν στο βήμα οι πρώην πρόεδροι του κόμματος, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, με τις ομιλίες τους να αναμένονται με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή (29/3).

Τελευταία τροποποίηση στις 28/03/2026 - 01:47
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