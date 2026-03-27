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ΠΑΣΟΚ: Ξεκινά το 4ο Συνέδριο – Δείτε LIVE τις εργασίες
Πολιτική
17:19 - 27 Μαρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ξεκινά το 4ο Συνέδριο – Δείτε LIVE τις εργασίες

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Σε κρίσιμη καμπή για το μέλλον του, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει απόψε τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου στο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο. Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται στην εναρκτήρια ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 να δώσει τον τόνο ενόψει των επόμενων εκλογών. 

Παρακολουθήστε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και την έναρξη του Συνεδρίου εδώ:

Από το μεσημέρι άρχισαν οι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να φτάνουν στο Τάε Κβο Ντο, όπου θα διεξαχθεί το 4ο συνέδριο του κόμματος.

Την είσοδο τους στον χώρο του συνεδρίου έχουν κάνει ήδη ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Κώστας Λιαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γιώργος Λιάνης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Κώστας Γείτονας. Πριν από λίγο έφτασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στην πρώτη σειρά των καθισμάτων βρίσκονται ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Οι εργασίες ξεκινούν με την ομιλία του προέδρου του κόμματος. Το Σάββατο (28/3) αναμένεται να ανέβουν στο βήμα οι πρώην πρόεδροι του κόμματος, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, με τις ομιλίες τους να αναμένονται με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Η αυλαία θα πέσει την Κυριακή (29/3).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 60% των συνέδρων πρόσκειται στον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος ωστόσο αναμένεται να δεχθεί πιέσεις από τους υπόλοιπους εσωκομματικούς πόλους. Κεντρικά πρόσωπα σε αυτό το πλαίσιο θεωρούνται ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος.

Παράλληλα, διακριτό ρόλο επιχειρεί να διαμορφώσει ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος έχει διατελέσει και γραμματέας του κόμματος επί προεδρίας Φώφης Γεννηματά.

Στο επίκεντρο της εσωκομματικής συζήτησης τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, και ειδικότερα η στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπέρ ενός σαφούς αποκλεισμού κάθε συνεργασίας έχει ταχθεί ο Χάρης Δούκας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να εντάξει στην ομιλία του ρητή απόρριψη κάθε σεναρίου συγκυβέρνησης με το κυβερνητικό κόμμα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της διεύρυνσης, καθώς και της συνολικής στρατηγικής συνεργασιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία, την ώρα που ο Χάρης Δούκας υποστηρίζει συνεργασίες με κόμματα του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου. Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος δίνει έμφαση στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων που στο παρελθόν στήριζαν το ΠΑΣΟΚ αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Στο Συνέδριο θα υπάρξουν και παρεμβάσεις εκπροσώπων άλλων κομμάτων: από τη Νέα Δημοκρατία αναμένεται να τοποθετηθεί ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Διονύσης Καλαματιανός και από τη Νέα Αριστερά ο προσωρινός πρόεδρος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Πρόεδρος του Συνεδρίου και υπεύθυνος για τη διοργάνωσή του είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 19:24
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