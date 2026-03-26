ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με ισχυρά μηνύματα - Στο επίκεντρο Παπανδρέου, Βενιζέλος αλλά και Φαραντούρης

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Με την εναρκτήρια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή και θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο. Αυτό που περιμένουν, πάντως, με ενδιαφέρον εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ είναι οι παρεμβάσεις από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο αλλά και τον Νίκο Φαραντούρη, ο οποίος έχει έρθει ιδιαίτερα «κοντά» με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει μέσω του τριήμερου συνεδρίου να εκπέμψει σαφές πολιτικό μήνυμα για την επόμενη περίοδο, δίνοντας έμφαση όχι μόνο σε οργανωτικά ζητήματα, αλλά και στη διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων και στρατηγικής, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να «ποντάρει» στην ενότητα του κινήματος χωρίς «αστερίσκους».

Η πρώτη ημέρα έχει κυρίως διαδικαστικό και συμβολικό χαρακτήρα, με τη διαπίστευση των συνέδρων, τη συγκρότηση των οργάνων του συνεδρίου και την έναρξη των τοποθετήσεων στην ολομέλεια. Στο επίκεντρο των εργασιών του Συνεδρίου αναμένεται να βρεθεί η ομιλία του προέδρου του κόμματος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα της ενότητας, δίνοντας σαφές και αυστηρό μήνυμα πρωτιάς του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, θα μεταδοθούν και μηνύματα από άλλους ευρωπαίους σοσιαλιστές ηγέτες, καθώς και χαιρετισμοί εκπροσώπων άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Το Σάββατο οι παρεμβάσεις Παπανδρέου, Βενιζέλου και Φαραντούρη

Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος αποκτά η δεύτερη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου, με τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις των πρώην προέδρων του Κινήματος Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενιζέλου, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν έντονο ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό του κόμματος όσο και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Ξεχωριστή σημασία αποδίδεται και στην παρουσία του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη, η τοποθέτηση του οποίου αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις τον φέρνουν πιο κοντά από ποτέ με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την εκλογή των νέων κομματικών οργάνων, επισφραγίζοντας τη διαδικασία ανασυγκρότησης και τον καθορισμό της πολιτικής πορείας του κόμματος για το επόμενο διάστημα.

Πρόγραμμα 4ου Τακτικού Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Παρασκευή 27/03

12:00-18:00 Διαπίστευση συνέδρων

18:00 Έναρξη συνεδρίου

– Καλωσόρισμα Γιάννη Βαρδακαστάνη, Γραμματέα ΚΟΕΣ

-Συγκρότηση προεδρείου 4ου Τακτικού Συνεδρίου & Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

– Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,

– Μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών

– Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων

– Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

Σάββατο 28/03

09:00 – 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

10:30 – 11:00: Εισηγήσεις

Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Λειτουργία οργανώσεων – Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.

12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις

*Αίθουσα Προθερμαντηρίου

11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση

Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ

Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών

14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια

Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας

Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College

Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης

Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.

Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής και Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας, Παν. Πειραιά

Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.

*Αίθουσα 15

10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα

Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο

Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain

Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού

Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας

Κουλούρης Βασίλης, Γραμματέας του Δίκτυου ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

Ενότητα 1η:

Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Βουλευτής

Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος – Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Ενότητα 2η:

Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ

Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)

Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών – Elsa Greece

Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στη πορεία προς τις εκλογές

Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός

Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος

Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας

16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση

Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής

Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)

Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας

Κυριακή 29/03

Κεντρική Αίθουσα 09:00 – 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια

Κλείσιμο εργασιών

Αίθουσα Προθερμαντηρίου: 08.00 – 18.00 Ψηφοφορία για εκλογή μελών ΚΠΕ & Περιφερειακών Συμβουλίων