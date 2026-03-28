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Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Η ενθουσιώδης πρώτη μέρα θα συνεχιστεί και σήμερα;
Πολιτική
10:17 - 28 Μαρ 2026

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Η ενθουσιώδης πρώτη μέρα θα συνεχιστεί και σήμερα;

Ευαγγελία Γουρνή
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Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα ξεκίνησε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή 27/3 με περισσότερους από 5.000 συνέδρους στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο και με τον κόσμο του Κινήματος Αλλαγής να αναμένει, όσο ποτέ άλλοτε, την εκκίνηση για μια πολιτική αλλαγή. Για αυτό και όλα εχθές ήταν «καταπράσινα». Η ενωτική ομιλία του Γραμματέα ΚΟΕΣ Ιωάννη Βαρδακαστάνη αρχικά και στην συνέχεια του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα του κόμματος και όχι σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις, συντήρησαν το κλίμα ενότητας.

Από νωρίς το μεσημέρι ξεκίνησαν να μαζεύονται οι σύνεδροι του 4ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Παλαιό Φάληρο και ήταν όλοι εκεί… Τόσο τα νεότερα στελέχη όπως ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος, όσο και τα ιστορικά στελέχη όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Γείτονας και ο Απόστολος Κακλαμάνης.

Μάλιστα, παλιά και νεότερα στελέχη δεν σταμάτησαν να χαιρετιούνται μεταξύ τους και να ανεβάζουν στα κοινωνικά τους δίκτυα τον παλμό της βαρδιάς με τους χιλιάδες σύνεδρους και τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ να ανεμίζουν σε όλο το γήπεδο.

Στην πρώτη σειρά ο Νίκος Ανδρουλάκης περιστοιχίζονταν από τους πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο. Οι χειραψίες δεν σταμάτησαν ανάμεσα σε παλιούς και νέους, ενώ και η ομιλία του Γραμματέα της ΚΟΣ Ιωάννη Βαρδακαστάνη ότι «Γι’ αυτό, αυτό το Συνέδριο είναι κομβικό. Ένα Συνέδριο-βατήρας, μια δυναμική αφετηρία για τη μεγάλη πανστρατιά της δημοκρατικής παράταξης. Με ξεκάθαρο στόχο: να εκφράσουμε το πάνδημο αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή. Γιατί είναι απολύτως ξεκάθαρο και σαφές ότι πολιτική αλλαγή χωρίς τη στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την απομάκρυνσή της από τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτός είναι ο όρος της προόδου. Αυτός είναι ο δρόμος για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο συμμετοχική, πιο συμπεριληπτική και πιο δημοκρατική. Δεν φτάσαμε όμως τυχαία ως εδώ, ως αυτή τη σημαντική στιγμή, της έναρξης του Συνεδρίου μας. Είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Εκατοντάδες στελέχη σε κάθε γωνιά της πατρίδας, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό» χειροκροτήθηκε παρατεταμένα από τους συνέδρους.

Έκκληση Ανδρουλάκη για εμπιστοσύνη και ενότητα

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αφού απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και κάλεσε όσους τα διακινούν να βάλουν επιτέλους μια τελεία, δεν έδωσε περαιτέρω συνέχεια και εσωκομματικούς τριγμούς και προχώρησε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, την ημέρα της διακυβέρνησης της χώρας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε ένα συνολικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής, αγγίζοντας διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με στόχο, όπως τόνισε, «να μετατρέψουμε το συλλογικό θέλω σε πολιτικό μπορώ». Και μίλησε για όλα: Για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τα εργασιακά και τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και την στήριξη των συνταξιούχων και τους αγρότες και το χειροκρότημα από όλους ήταν παρατεταμένο.

Σήμερα, Σάββατο 28/3, δεύτερη μέρα του συνεδρίου το λόγο θα πάρουν τόσο ο Γιώργος Παπανδρέου, όσο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος… Δύο πολιτικοί που αν μην τι άλλο έχουν πάντα το θάρρος της γνώμης τους… Και το ερώτημα πλέον που τίθεται είναι: Θα παραμείνει το θετικό κλίμα της πρώτης ημέρας στο συνέδριο ή θα αρχίσουν οι αντιδικίες;

Τελευταία τροποποίηση στις 28/03/2026 - 10:28
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