Ανδρουλάκης σε Δούκα: Εκτός πραγματικότητας όσοι πιστεύουν σε σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ

Στην εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και κάλεσε όσους τα διακινούν να βάλουν επιτέλους μια τελεία.

Απαντώντας στην εσωκομματική αντιπολίτευση και κυρίως στον Χάρη Δούκα που σε κάθε του δημόσια παρέμβαση ζητά ψήφισμα στο συνέδριο που να απορρίπτει τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως όσοι πιστεύουν σε αυτά τα σενάρια είναι εκτός πραγματικότητας.

"Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση βρίσκεται εκτός πραγματικότητας", είπε και πρόσθεσε:

"Ο στόχος αυτής της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, αυτό είναι κατι απλό και αυτονόητο. Στόχος είναι να νικήσουμε τη ΝΔ και σε αυτόν τον αγώνα να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Να είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της ΝΔ".

Σημειώνεται πως στη διακήρυξη και τις πολιτικές θέσεις που εισηγείται η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο τονίζεται πως προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή είναι η ήττα της ΝΔ. Και προστίθεται πως Αλλαγή με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει.

Αποκλείεται έτσι κάθε σενάριο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, ενώ στο ίδιο κείμενο προστίθεται πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να διαμορφώσει ευρεία προοδευτική πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.