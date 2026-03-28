Τσίπρας: Παρουσίαση «πακέτου» μέτρων για την ακρίβεια και σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για διαφθορά

Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να παρουσιάσει από τη Λαμία ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επιχειρώντας ταυτόχρονα να ασκήσει σφοδρή πολιτική πίεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, στο πλαίσιο της παρουσίασης της πρωτοβουλίας «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει μια εναλλακτική στρατηγική για την οικονομία, εστιάζοντας κυρίως στην άμεση ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το αυξημένο κόστος ζωής.

Στον πυρήνα των προτάσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, με μείωση του ΦΠΑ στο 13% ή εναλλακτικά περιορισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και επιβολή πλαφόν στις τιμές των διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά. Παράλληλα, προτείνεται διπλασιασμός του μεταφορικού ισοδύναμου και μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 6%, σε μια προσπάθεια στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων, με αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% για διυλιστήρια και σούπερ μάρκετ, αλλά και διπλασιασμό της φορολογίας στα μερίσματα των εισηγμένων εταιρειών.

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, οι προτάσεις επικεντρώνονται σε μέτρα ανακούφισης των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως δωρεάν αστικές συγκοινωνίες σε συγκεκριμένες ώρες, σημαντικές εκπτώσεις στα εισιτήρια μεταφορών, «πάγωμα» ενοικίων για το 2026 και μείωση έως 30% στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την κύρια κατοικία.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να υποστηρίξει ότι τα μέτρα αυτά είναι ρεαλιστικά και άμεσα εφαρμόσιμα, αντιπαραβάλλοντάς τα με τις –όπως θα τονίσει– «νεοφιλελεύθερες επιλογές» της κυβέρνησης, που ευνοούν τα υψηλά εισοδήματα εις βάρος της πλειοψηφίας.

Παράλληλα, θα σκιαγραφήσει μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμους δείκτες, όπως η αγοραστική δύναμη, η φτώχεια και η καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Στην ίδια ομιλία αναμένεται να εξαπολύσει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, με αιχμή ζητήματα όπως οι απευθείας αναθέσεις, το σκάνδαλο των υποκλοπών και άλλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι η σημερινή οικονομική πολιτική διευρύνει τις ανισότητες, ενώ θα κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι επιτρέπει την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και αναδιανέμει τον δημόσιο πλούτο υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων.

Η παρέμβαση Τσίπρα εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επανατοποθέτησης στον δημόσιο διάλογο, με στόχο –όπως αναμένεται να επισημάνει– τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη σημερινή πολιτική κατεύθυνση.