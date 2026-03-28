ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ο πρωθυπουργός δεν συζητά για πρόωρες
Πολιτική
12:35 - 28 Μαρ 2026

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ο πρωθυπουργός δεν συζητά για πρόωρες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, επισημαίνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις και, αν κάποιος επιχειρούσε να τις προτείνει, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, τις απορρίπτει».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η αποφυγή πρόωρων εκλογών είναι αναγκαία, δεδομένης της πολυδιάστατης κρίσης που βιώνει η χώρα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου προέχει η σταθερότητα τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο.

«Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα σταθερή κυβέρνηση που μπορεί να παίρνει άμεσες αποφάσεις, όπως η συνδρομή στην Κύπρο ή η υιοθέτηση μέτρων οικονομικής στήριξης», σημείωσε, υπενθυμίζοντας την πρόοδο της οικονομίας τα τελευταία χρόνια: «Από την περίοδο που ήμασταν 27οι στις 27 χώρες της Ευρώπης το 2019 σε ρυθμούς ανάπτυξης και με 570.000 επιπλέον ανέργους, η οικονομία σήμερα δημιουργεί πλεονάσματα και χρηματοδοτεί αναγκαία μέτρα για να στηριχθεί η κοινωνία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η πρόωρη εκμετάλλευση δημοσκοπικών πλεονεκτημάτων για πρόωρες εκλογές «δεν αντιπροσωπεύει ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε τη Νέα Δημοκρατία». Πρόσθεσε ότι ποτέ ο ίδιος δεν πρότεινε στον πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές και δεν γνωρίζει αν έγινε τέτοια εισήγηση από άλλους, αλλά τόνισε ότι «δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει την άποψή του, αλλά ο πρωθυπουργός δεν το λαμβάνει υπόψη του».

Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι εκλογές του 2027 θα επιτρέψουν στον κόσμο να κρίνει τη Νέα Δημοκρατία για τα έργα και τις πρωτοβουλίες της πλήρους τετραετίας, όπως η αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 1.500 ευρώ, η προοπτική ανόδου του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, αλλά και η ολοκλήρωση μεγάλων έργων τους επόμενους μήνες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο
Πολιτική

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε
Πολιτική

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις
Πολιτική

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Το «touch and go» του Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Ανεμοδείκτης

Το «touch and go» του Μητσοτάκη στην Άγκυρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ