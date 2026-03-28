Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ο πρωθυπουργός δεν συζητά για πρόωρες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, επισημαίνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις και, αν κάποιος επιχειρούσε να τις προτείνει, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, τις απορρίπτει».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η αποφυγή πρόωρων εκλογών είναι αναγκαία, δεδομένης της πολυδιάστατης κρίσης που βιώνει η χώρα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου προέχει η σταθερότητα τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο.

«Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα σταθερή κυβέρνηση που μπορεί να παίρνει άμεσες αποφάσεις, όπως η συνδρομή στην Κύπρο ή η υιοθέτηση μέτρων οικονομικής στήριξης», σημείωσε, υπενθυμίζοντας την πρόοδο της οικονομίας τα τελευταία χρόνια: «Από την περίοδο που ήμασταν 27οι στις 27 χώρες της Ευρώπης το 2019 σε ρυθμούς ανάπτυξης και με 570.000 επιπλέον ανέργους, η οικονομία σήμερα δημιουργεί πλεονάσματα και χρηματοδοτεί αναγκαία μέτρα για να στηριχθεί η κοινωνία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η πρόωρη εκμετάλλευση δημοσκοπικών πλεονεκτημάτων για πρόωρες εκλογές «δεν αντιπροσωπεύει ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε τη Νέα Δημοκρατία». Πρόσθεσε ότι ποτέ ο ίδιος δεν πρότεινε στον πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές και δεν γνωρίζει αν έγινε τέτοια εισήγηση από άλλους, αλλά τόνισε ότι «δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει την άποψή του, αλλά ο πρωθυπουργός δεν το λαμβάνει υπόψη του».

Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι εκλογές του 2027 θα επιτρέψουν στον κόσμο να κρίνει τη Νέα Δημοκρατία για τα έργα και τις πρωτοβουλίες της πλήρους τετραετίας, όπως η αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 1.500 ευρώ, η προοπτική ανόδου του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, αλλά και η ολοκλήρωση μεγάλων έργων τους επόμενους μήνες.