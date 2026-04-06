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Έφυγε αιφνιδιαστικά ο Βασίλης Ρίζος σε ηλικία 48 ετών – Ο αποχαιρετισμός της Νέας Αριστεράς
Πολιτική
17:50 - 06 Απρ 2026

Έφυγε αιφνιδιαστικά ο Βασίλης Ρίζος σε ηλικία 48 ετών – Ο αποχαιρετισμός της Νέας Αριστεράς

Reporter.gr Newsroom
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Με βαθιά θλίψη, η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Βασίλη Ρίζο, που έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην αρχιτεκτονική, την κοινωνική δράση και την Αριστερά.

Γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, ξεχώρισε ως ταλαντούχος αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διαγωνισμούς, προσεγγίζοντας τον δημόσιο χώρο με επαγγελματισμό αλλά και κοινωνική ευαισθησία.

Από νεαρή ηλικία ήταν ενεργός στη γειτονιά των Αμπελοκήπων, συμμετέχοντας σε συλλογικότητες και πρωτοβουλίες για έναν πιο ανθρώπινο αστικό χώρο. Συμμετείχε σε κινήσεις όπως η «Συμμαχία για ένα προοδευτικό ΤΕΕ» και η «Ανοιχτή Πόλη», ενώ είχε παρουσία και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην «Ανάπλαση Αθήνας» (2018–2019), με ευθύνη για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στην «Αλληλεγγύη για Όλους», στηρίζοντας ευάλωτους συμπολίτες και συμβάλλοντας στις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, συνέβαλε και στον σχεδιασμό των γραφείων τους, αφήνοντας τη δική του αρχιτεκτονική σφραγίδα.

Η ανάρτηση της Νέας Αριστεράς:

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον σύντροφο Βασίλη Ρίζο
Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.
Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της. Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων. Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».
Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.
Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».

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