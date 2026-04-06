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Λαφαζάνης: Πολιτική σχιζοφρένεια η πρόταση του Τσίπρα για τις τράπεζες – Απορώ πώς του ήρθε στο μυαλό
Πολιτική
17:06 - 06 Απρ 2026

Λαφαζάνης: Πολιτική σχιζοφρένεια η πρόταση του Τσίπρα για τις τράπεζες – Απορώ πώς του ήρθε στο μυαλό

Reporter.gr Newsroom
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Τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις οποίες εκ των υστέρων θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες την επόμενη ημέρα από την εκλογή του, κλήθηκε να σχολιάσει ο πρώην συνοδοιπόρος του Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Η στάση, ωστόσο, του πρώην υπουργού φαίνεται πως αιφνιδίασε όσους τον παρακολούθησαν στην τηλεόραση του OPEN τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), καθώς πήρε αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρόταση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση θα διέλυε ουσιαστικά την ελληνική οικονομία, χαρακτηρίζοντας παράλληλα θλιβερή την εικόνα που παρουσιάζει όσο πλησιάζει η πολιτική του επιστροφή.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο ίδιος δεν πρότεινε ποτέ ένα τέτοιο μέτρο, ενώ χαρακτήρισε τη σχετική πρόταση πολιτικά σχιζοφρενική. «Όταν λέω για σχιζοφρένεια, μιλάω πολιτικά. Αλλά η πρόταση αυτή είναι σχιζοφρενής. Και απορώ πώς του ήρθε. Δείχνει ότι δεν έχει πυξίδα και είναι αμετανόητος», είπε.

Ανέφερε ακόμη πως «το να κλείσεις τις τράπεζες σημαίνει ότι κλείνεις τη στρόφιγγα της οικονομίας. Δεν λειτουργεί τίποτα και παγώνουν οι αποταμιεύσεις των ανθρώπων».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι ο ίδιος υποστήριζε την αμφισβήτηση της παρουσίας του ευρώ και όχι τη διακοπή λειτουργίας των τραπεζών.

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις του κ. Λαφαζάνη προκάλεσαν έκπληξη.

Τέλος, εκτίμησε ότι οι διεργασίες για ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να μην οδηγήσουν πουθενά, κάνοντας λόγο για ευρύτερη έλλειψη εναλλακτικής πολιτικής πρότασης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 17:40
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