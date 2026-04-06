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Modernisation Fund: 200 εκατ. ευρώ το 2026 και 100 εκατ. ετησίως για 5ετία για «ανάσα» στο ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17:31 - 06 Απρ 2026

Modernisation Fund: 200 εκατ. ευρώ το 2026 και 100 εκατ. ετησίως για 5ετία για «ανάσα» στο ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας

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Παρουσιάστηκαν σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου και Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκοκαι τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκο Τσάφο τα μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και τη στήριξη επενδύσεων για  την ενεργειακή αναβάθμισή της. Είχε προηγηθεί συνάντηση  με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ.  Σπύρο Θεοδωρόπουλο, στο ΥΠΕΝ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε:

«Ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Οκτώβριο στην Γενική συνέλευση του ΣΕΒ είχε επισημάνει ότι η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη βιομηχανία και είχε δεσμευτεί ότι θα αναζητούσαμε πρόσθετα εργαλεία για να τη βοηθήσουμε να γίνει πιο ανταγωνιστική μέσα σε ένα λελογισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο με ευρύτερο κύκλο ωφελούμενων. Στηρίζοντας την βιομηχανία, στηρίζουμε την οικονομία, στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και της Πατρίδας μας. Ανακοινώνουμε σήμερα δέσμη μέτρων για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών. Απαιτήθηκε μια δύσκολη διαπραγμάτευση στην Ευρώπη που διήρκησε έξι μήνες προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί ένα πλαίσιο στήριξης για την ελληνική βιομηχανία συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο, πλαίσιο ασφαλές που δεν κινδυνεύει να αμφισβητηθεί μεταφέροντας το πρόβλημα στο μέλλον. Τα μέτρα στήριξης αναλύονται σε δύο πυλώνες. Αφενός, εξασφαλίσαμε 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Αφετέρου, έχουμε εργαστεί από κοινού με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την απορρόφηση πόρων συνολικού ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό πακέτο δράσεων για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, με το οποίο ολοκληρώνεται για την ώρα ο κύκλος που ξεκινήσαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι προφανές ότι η ένταση και η έκταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μας επηρεάζει όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τους Υπουργούς, κ.κ. Θεοδωρικάκο και Τσάφο, για τη βοήθεια και τη στήριξη όλης αυτής της προσπάθειας».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκοςτόνισε: «Η στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, γιατί η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας είναι προϋπόθεση για να έχουμε ισχυρές επιχειρήσεις και συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Επομένως, το πρόγραμμα στο οποίο αναφερόμαστε έχει άμεσες επιπτώσεις στην ισχύ της ελληνικής οικονομίας αλλά και στη βελτίωση των μισθών, στη βελτίωση των αποδοχών των Ελλήνων εργαζομένων. Αποτελεί διαχρονικά βασικό στόχο της Κυβέρνησής μας η ενίσχυση του διαχρονικού τους εισοδήματος. Το πρόγραμμα, στο οποίο αναφερόμαστε για τη φετινή χρονιά είναι το Modernisation Fund του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ σε αυτόν τον κύκλο, και θα έχει τη μορφή της επιχορήγησης. Επιλέξιμα για ενίσχυση θα είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία θα εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάθε επενδυτικό σχέδιο αλλά και κάθε χρηματοδοτούμενη παρέμβαση εντός αυτού του πλαισίου θα πρέπει να επιτυγχάνει κατ’ ελάχιστον 10% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Θα υπάρξει δημόσια πρόσκληση για να καταθέσουν οι επιχειρήσεις τα επενδυτικά σχέδια, με λεπτομέρειες που θα δοθούν στο πλαίσιο διεξαγωγής αυτής της πρόσκλησης μέσα στον Ιούνιο αυτής της χρονιάς. Ενδεικτικά, θα μπορούν να ενισχυθούν οι τομείς του αλουμινίου, του χαλκού, του σιδήρου, των μεταλλικών κατασκευών, του τσιμέντου, του χαρτιού, της ξυλείας και η χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Οι ενισχυόμενες δαπάνες θα μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση είτε μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού είτε μέσω του νέου πλαισίου CISAF, το οποίο πετύχαμε για την ελληνική βιομηχανία στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως επιλέξιμες παρεμβάσεις τον εξηλεκτρισμό θερμικών διεργασιών και συστημάτων θέρμανσης και αερισμού, τον εξηλεκτρισμό βιομηχανικών οχημάτων, την αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού και βιομηχανικών κτιρίων, την αναβάθμιση συστημάτων πεπιεσμένου αέρα και την αναβάθμιση βιομηχανικής ψύξης. Όλα αυτά θα είναι δράσεις οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού αποτυπώματος αλλά και στην παραγωγικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων».

Εξειδικεύοντας τα μέτρα, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος είπε χαρακτηριστικά:«Έχουμε δυο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τον λεγόμενο συντελεστή αντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα είναι από τα βασικά μέτρα που δίνει η ευρωπαϊκή ένωση για να στηρίξουμε την ενεργοβόρο βιομηχανία. Τι είναι ο συντελεστής αντιστάθμισης; Όταν εκπέμπεις διοξείδιο του άνθρακα στην Ευρώπη, πληρώνεις ένα κόστος. Αυτό το κόστος αντανακλάται στη τιμή του ρεύματος. Οπότε, όταν πληρώνεις ρεύμα 100 ευρώ τη MWh, για παράδειγμα, ένα ποσοστό της τιμής προέρχεται από το διοξείδιο του άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει στα κάτι μέλη αυτό το διοξείδιο του άνθρακα, αυτή την επιβάρυνση, να την επιστρέψουν στις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Αυτό γίνεται με μία εξίσωση, που έχει διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων είναι και το ενεργειακό μείγμα μιας χώρας. Άρα, αν παράγεις με λιγνίτη, αν παράγεις με φυσικό αέριο, καταλήγεις σε ένα διαφορετικό συντελεστή. Η χώρα μας είχε ένα συντελεστή 0,73 τόνους/ MWh, για την περίοδο μέχρι το 2025, και είχε ένα νέο συντελεστή που είχε ανακοινωθεί, 0,58 μέχρι το 2030. Αυτό ήταν η κυρίως απόρροια της απολιγνιτοποίησης. Άρα, αν δεν κάνουμε τίποτα, η ενεργοβόρος βιομηχανία της χώρας θα είχε διαρκώς μειωμένη στήριξη χρόνο με το χρόνο. Μετά από μια πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε ένα υψηλότερο συντελεστή, στο 0,82. Αυτός ο συντελεστής είναι για την περίοδο 2026-2030, άρα είναι κλεισμένος για τα επόμενα πέντε χρόνια, και οδηγεί σε μια επιπλέον στήριξη που μπορούμε να δώσουμε στην ενεργοβόροβιομηχανία περίπου 75 εκατομμύρια το χρόνο, σε σχέση με το σενάριο αναφοράς όπου θα είχαμε αυτό το μειωμένο συντελεστή. Αυτό αφορά τις πιο μεγάλες ενεργοβόρεςβιομηχανίες, που είναι περίπου 40-50 στη χώρα. Ο δεύτερος πυλώνας δράσης αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι κάτι που πληρώνουμε όλοι μας, έτσι ώστε να έχουμε την ίδια τιμή ρεύματος στα νησιά, όπως έχουμε στο διασυνδεμένο σύστημα, και για να επιδοτούμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας με το λεγόμενο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (ΚΟΤ). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις, ανάλογα με τον καταναλωτή. Υπάρχουν ήδη χαμηλότερες χρεώσεις για την βιομηχανία. Από 1η Ιουλίου του 2026 θα προβούμε σε μια μείωση 50% στις καταναλώσεις από τη βιομηχανία, στην υψηλή και στην μέση τάση. Άρα ό,τι χρέωση υπάρχει σήμερα θα μειωθεί κατά 50%. Ενδεικτικά οι χρεώσεις είναι 414, 691 και 1824 ευρώ/MWh, ανάλογα με το εύρος της κατανάλωσης. Αυτό είναι ένα μέτρο που αφορά περίπου 23.000 καταναλωτές και έχει ένα ετήσιο κόστος περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ».

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