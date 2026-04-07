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Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την περιφέρεια με μεγάλες επενδύσεις και 700 νέες θέσεις εργασίας
Πολιτική
15:33 - 07 Απρ 2026

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε την περιφέρεια με μεγάλες επενδύσεις και 700 νέες θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκαν σήμερα (7/4) από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οριστικά αποτελέσματα για το καθεστώς των Μεγάλων Επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Εντάσσονται συνολικά 13 επιχειρήσεις απ’ όλη την επικράτεια της πατρίδας μας, συνολικού προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ και δημιουργούνται 700 νέες θέσεις απασχόλησης.

Οι επενδύσεις αφορούν τους τομείς των Data Centers, logistics, αγροδιατροφής, χαρτοβιομηχανίας, αλουμινίου, υφασμάτων, υπηρεσιών τεχνολογιών, τσιμεντοβιομηχανίας και της ενέργειας.

Μεγάλη έμφαση - όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή - δίνεται στη Μακεδονία μας και την Θράκη, όπου κατανέμεται το 51,88% των κονδυλίων και ακολουθούν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (24,85%) και η Περιφέρεια Ηπείρου (13,34%).

Η αξιολόγηση έγινε με συνέπεια και αξιοπιστία μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων, σημείωσε: «Η ένταξη 13 επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Μεγάλων Επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι η μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς αφορά μέρη της πατρίδας μας με σημαντικά προβλήματα. Αφορά ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας, γι’ αυτό ο Αναπτυξιακός Νόμος ρίχνει το βάρος του στη Βόρεια Ελλάδα. Αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συνθήκες που βιώνουμε παγκοσμίως με τον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε συνδυασμό με την μεγάλη αβεβαιότητα, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο».

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