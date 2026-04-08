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Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης θυμίζει αθλητή που πιάστηκε ντοπαρισμένος και υπόσχεται την καταπολέμηση του ντόπινγκ
Πολιτική
12:51 - 08 Απρ 2026

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης θυμίζει αθλητή που πιάστηκε ντοπαρισμένος και υπόσχεται την καταπολέμηση του ντόπινγκ

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε τη Μ. Τετάρτη (8/4) στον ΣΚΑΪ για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Με την πολιτική αντιπαράθεση να κορυφώνεται εξαιτίας των εξελίξεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό πρόβλημα, ότι δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Και σας ρωτώ έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές».

Απαντώντας σε εκείνους που επιχειρούν να απομειώσουν ορισμένες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ο Εκπρόσωπος Τύπου διευκρίνισε ότι «το διαβιβαστικό ορίζει ότι ένα θέμα πρέπει να οδηγηθεί κάπου, αν δεν υπήρχε ζήτημα τότε δεν θα υπήρχε και διαβιβαστικό» και συμπλήρωσε ότι «εδώ έχουμε μία σειρά περιπτώσεων και προφανώς δεν είναι όλες της ίδιας εντάσεως. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική».

Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη ως «βαρίδι» για την ελληνική κοινωνία και εξήγησε ότι «αυτός που έχει την ευθύνη - όσο και να θέλουν να το κρύψουν -που ο ΟΠΕΚΕΠΕ από οργανισμός που έχει ευρωπαϊκά κονδύλια για να πάνε στον πρωτογενή τομέα φαίνεται να έγινε δεξαμενή εξόδων για προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Πρωθυπουργός. Αντίστοιχα και στην περίπτωση των υποκλοπών».

Υπενθύμισε, δε, ότι «η συγκεκριμένη κυβέρνηση κάποτε στηλίτευε όποιον τολμούσε να πει κουβέντα για τη δικαιοσύνη, σήμερα εξαπολύει μύδρους για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Οι μάσκες έπεσαν. Ένας Πρωθυπουργός που σέβεται τη δικαιοσύνη οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις της. Ο μόνος Πρωθυπουργός, που ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν εφαρμόζει αποφάσεις δικαστικές είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, σεβόμαστε τη δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει καλύτερη. Γι’ αυτό και εμείς καταθέσαμε προτάσεις για τη βελτίωση της. Προτείναμε για τέσσερα έτη μετά την αφυπηρέτησή τους οι ανώτατοι δικαστικοί να μη μπορούν να διοριστούν σε θέσεις. Ποιος το απέρριψε στη Βουλή; Η Νέα Δημοκρατία. Μας εξήγησε τους λόγους; Ποτέ. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα; Για πρώτη φορά ο ελεγχόμενος όχι μόνο αξιολογεί αλλά κάνει και υποδείξεις στον ελεγκτή του», ανέφερε καταλογίζοντας στην κυβέρνηση υπέρμετρη αλαζονεία.

Τέλος, σχετικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και Υπουργού ο Κώστας Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι «η πρόταση αυτή είναι μουσικές καρέκλες ή περιστρεφόμενες πόρτες που πιο πολύ αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις πελατειακές σχέσεις. Η προσπάθεια όμως να φανεί ο Πρωθυπουργός ότι έρχεται 7 χρόνια μετά να μεταρρυθμίσει ενώ έχει αρνηθεί κάθε εξυγιαντική πρόταση, μου θυμίζει αθλητή που πιάστηκε ντοπαρισμένος και δίνει συνέντευξη για το πως θα πρέπει να καταπολεμηθεί το ντόπινγκ».

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