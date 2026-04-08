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Ανδρουλάκης από Βαρβάκειο: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού και παράγει σκάνδαλα
Πολιτική
12:03 - 08 Απρ 2026

Ανδρουλάκης από Βαρβάκειο: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού και παράγει σκάνδαλα

Reporter.gr Newsroom
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Tη Βαρβάκειο Αγορά επισκέφθηκε το πρωί της Μ. Τετάρτης (8/4) ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις για την ακρίβεια.

Συγκεκριμένα τόνισε:

«Το πασχαλινό τραπέζι είναι και φέτος πιο ακριβό απ’ ό,τι πέρυσι.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας.

Πρέπει, λοιπόν, σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά.

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές».

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 12:59
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