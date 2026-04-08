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Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτουν προσφυγή κατά του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Πολιτική
20:10 - 08 Απρ 2026

Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτουν προσφυγή κατά του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), ότι σκοπεύει να μηνύσει τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), να ζητήσει την πειθαρχική του παραπομπή και να προσφύγει στα διεθνή παρατηρητήρια.      

Σημειώνεται ότι η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε παρουσία συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, συγκεκριμένα των οικογενειών Ρούτσι, Παπαγγελή, Δουρμίκα και Γεωργούση.

Οι δύο συνήγοροι θυμάτων εξαπέλυσαν έντονη κριτική κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, του προέδρου της ΕνΔΕ, Χριστόφορου Σεβαστίδη και του προέδρου του ΔΣΑ ,Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, καταγγέλλοντας «κρατικό έγκλημα» και συντονισμένη «κυβερνητική προπαγάνδα» που αποσκοπεί στο να «μπαζώσει την υπόθεση» και να «εξουθενώσει τους συγγενείς».

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕνΔΕ ότι λειτουργεί σε πλήρη συντονισμό με τον υπουργό Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τον «δραγουμάνο του Υπουργείου» και τονίζοντας ότι «δεν διαθέτει ίχνος ήθους και δικαστικού ύφους». Παράλληλα, επισήμανε ότι η ΕνΔΕ και η Ένωση Εισαγγελέων είναι σωματεία και όχι φορείς, χαρακτηρίζοντας τον κ. Σεβαστίδη «σωματιάρχη που απολαμβάνει να κατέχει τη θέση του προέδρου».

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Κωνσταντόπουλος προανήγγειλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή προσωπικότητας κατά του κ. Σεβαστίδη, αίτημα για πειθαρχική παραπομπή του «για απρεπή, ανάρμοστη και αναιδή συμπεριφορά δικαστικού», καθώς και αποστολή των αναφορών του στα παρατηρητήρια του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

«Πενήντα ένα χρόνια δικηγορίας και όλα όσα αντιπροσωπεύω αυτά τα χρόνια, δεν πρόκειται να τα χαρίσω σε κανέναν Σεβαστίδη», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κωνσταντόπουλος κατηγόρησε επίσης τον πρόεδρο της ΕνΔΕ για «συμπράξεις» με τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρόεδρο του ΔΣΑ, οι οποίες αποσκοπούν σε «ενορχηστρωμένη επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εμού και άλλων».

Σφοδρές ήταν και οι αιχμές κατά «χυδαιολόγων» και «προσώπων που εξυπηρετούν ίδια και αλλότρια συμφέροντα», τα οποία επιχειρούν να περιορίσουν τα δικηγορικά δικαιώματα των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τη δίκη για το «κρατικό έγκλημα των Τεμπών», ο κ. Κωνσταντόπουλος κατήγγειλε τη συστηματική και ηθελημένη παραβίαση της αρχής της δημοσιότητας και την εκτεταμένη έκθεση των συγγενών στις μεθοδεύσεις των αρμόδιων αρχών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε από τη μεριά της τον πρόεδρο του ΔΣΑ για τον τρόπο που οργανώθηκε η συνέντευξη Τύπου και επισήμανε ότι δόθηκε βήμα σε πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν απαξιώσει τις καταγγελίες για το μπάζωμα στα Τέμπη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, μετά την τραγωδία, ενώ οι γονείς περίμεναν ενημέρωση για τα παιδιά τους, παραβιάζονταν βασικές αρχές της ιατροδικαστικής και εγκληματολογικής διαδικασίας, χωρίς καμία παρέμβαση εισαγγελέα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε συνολικά 21 παραβάσεις αρχών του κράτους δικαίου στη διάρκεια της δίκης, όπως η περιορισμένη πρόσβαση του κοινού και η αστυνομική βία κατά συγγενών, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες «μπαζώματος» της υπόθεσης και της δικογραφίας στοχεύουν στο να «σκοτώσουν τη μνήμη και τη δικαιοσύνη». Τέλος, τόνισε ότι βασικός υπεύθυνος για το δυστύχημα και την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι υπουργοί του, Καραμανλής και Τριαντόπουλος.

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