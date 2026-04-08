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Αερομεταφορές και τουρισμός παραμένουν ευάλωτοι σε γεωπολιτικές εντάσεις παρά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:50 - 08 Απρ 2026

Αερομεταφορές και τουρισμός παραμένουν ευάλωτοι σε γεωπολιτικές εντάσεις παρά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε προσωρινή ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, ωστόσο δεν φαίνεται ικανή να προσφέρει άμεση ανακούφιση στον παγκόσμιο κλάδο των αερομεταφορών.

Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters, παρά την αρχική αισιοδοξία και την άνοδο των μετοχών αεροπορικών εταιρειών, οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων και των συνεχιζόμενων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο γενικός διευθυντής της International Air Transport Association, Γουίλι Γουόλς, τόνισε ότι ακόμη και αν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η αγορά καυσίμων σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς σοβαρές ζημιές σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει την παραγωγή και αυξήσει το κόστος.

Παράλληλα, το κόστος του jet fuel έχει υπερδιπλασιαστεί, αποτελώντας περίπου το 27% των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών και παραμένοντας ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κόστους μετά την εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Delta Air Lines, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι αναμένει χαμηλότερα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, προγραμματίζει μείωση της χωρητικότητας πτήσεων και αντιμετωπίζει επιπλέον κόστος περίπου 2 δισ. δολαρίων, με την τιμή καυσίμου να φτάνει τα 4,30 δολάρια ανά γαλόνι - υπερδιπλάσια σε σχέση με πέρυσι.

Επισημαίνεται επίσης ότι πολλές εταιρείες έχουν αναγκαστεί να λάβουν μέτρα όπως αύξηση των τιμών εισιτηρίων, μείωση δρομολογίων, προσθήκη στάσεων ανεφοδιασμού και αποφυγή πτήσεων προς τον Περσικό Κόλπο λόγω των συνεχιζόμενων κινδύνων.

Παρά τη μείωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, οι ελλείψεις καυσίμων συνεχίζονται, η προσφορά παραμένει περιορισμένη και οι ζημιές στις υποδομές δεν αποκαθίστανται άμεσα. Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, μέσω του οργανισμού Airlines for Europe, εκτιμούν ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα αποθέματα καυσίμων.

Οι εντάσεις στην περιοχή δεν έχουν εκλείψει: επιθέσεις με drones και πυραύλους συνεχίζονται σε χώρες του Κόλπου, προκαλώντας ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες αφαλάτωσης νερού. Αυτή η αστάθεια διατηρεί υψηλό το ρίσκο για τον ενεργειακό και αεροπορικό τομέα.

Παρά τις δυσκολίες, οι αγορές αντέδρασαν θετικά: οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών όπως η Lufthansa και η Air France-KLM κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, ενώ ταξιδιωτικοί όμιλοι όπως η TUI παρουσίασαν άνοδο άνω του 10%. Ωστόσο, η πλήρης ανάκαμψη του τουρισμού αναμένεται να καθυστερήσει.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Άαρον Γκόλντρινγκ, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών μπορεί να διαρκέσει έως και επτά μήνες μετά την εκεχειρία, καθώς η αίσθηση ασφάλειας επιστρέφει σταδιακά.

Συμπερασματικά, η εκεχειρία παρέχει μια προσωρινή ανάσα στις αγορές, αλλά δεν επιλύει τα βαθύτερα προβλήματα του κλάδου. Οι αερομεταφορές και ο τουρισμός παραμένουν ευάλωτοι σε γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές κρίσεις και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το επόμενο διάστημα θα καθορίσει αν η εύθραυστη ισορροπία θα οδηγήσει σε σταθερότητα ή σε νέα κύματα αναταράξεων.

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