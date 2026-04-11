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Ανδρουλάκης: Μαζί θα ανοίξουμε τον δρόμο της ελπίδας, της προοπτικής και των ευκαιριών
Πολιτική
17:25 - 11 Απρ 2026

Ανδρουλάκης: Μαζί θα ανοίξουμε τον δρόμο της ελπίδας, της προοπτικής και των ευκαιριών

Reporter.gr Newsroom
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«Οι Άγιες Μέρες του Πάσχα εκπέμπουν ένα πανανθρώπινο μήνυμα: τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία σε έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, το Μεγάλο Σάββατο (11/4).  

«Φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση.

Πρώτα απ’ όλα, ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη, μέσα από τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», σημείωσε ακόμη και προσέθεσε:

«Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία.

Και, ως λαός, καλούμαστε για το κρίσιμο πέρασμα από τη γενικευμένη θεσμική και αξιακή παρακμή σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών.

Χρειάζεται επανεκκίνηση.

Όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές — μια Ελλάδα για όλους.

Εύχομαι από καρδιάς υγεία και αγάπη σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, με την πίστη ότι ενωμένοι και με τις αξίες μας, θα πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Χρόνια Πολλά.», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/04/2026 - 17:43
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