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Τρίτη θητεία Στουρνάρα στην ΤτΕ αποφάσισε ο Μητσοτάκης - Ισοφαρίζει το ρεκόρ του Ζολώτα
Πολιτική
11:48 - 15 Απρ 2026

Τρίτη θητεία Στουρνάρα στην ΤτΕ αποφάσισε ο Μητσοτάκης - Ισοφαρίζει το ρεκόρ του Ζολώτα

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Γιάννης Στουρνάρας θα παραμείνει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία.

Ο Γιάννης Στουρνάρας κατέχει τη συγκεκριμένη θέση από τον Ιούνιο του 2014 και η θητεία του ανανεώθηκε για δεύτερη φορά το 2020.

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα παραμείνει στη διοίκηση της ΤτΕ για τρίτη θητεία, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ του Ξενοφώντα Ζολώτα.

Ο κ. Στουρνάρας είναι ο μόνος διοικητής με τρεις συνεχόμενες θητείες, καθώς ο Ξενοφών Ζολώτας είχε δύο συνεχόμενες και μία μη συνεχόμενη θητεία.

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και του ανακοίνωσε την απόφασή του.

Στουρνάρας: Ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στο πρόσωπό μου

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η πρόταση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τρίτη, συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου.

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών.»

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 14:33
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