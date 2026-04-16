ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κωνσταντοπούλου: Ηθική αθλιότητα η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή
Πολιτική
16:22 - 16 Απρ 2026

Κωνσταντοπούλου: Ηθική αθλιότητα η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Παρακολουθήσαμε μία από τις πιο άθλιες πρωθυπουργικές ομιλίες. Είναι όμως και από τις τελευταίες πρωθυπουργικές ομιλίες, οπότε μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για αυτή την ηθική πάνω από όλα αθλιότητα», σημείωσε την Πέμπτη (16/4) η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το Κράτος Δικαίου.  

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η αντίληψη του πρωθυπουργού για το Κράτος Δικαίου είναι ότι Κράτος Δικαίου σημαίνει να μην σβήνουν οι κλήσεις της Τροχαίας και να δημοσιεύονται πιο γρήγορα οι διαθήκες» και τόνισε ότι το Κράτος Δικαίου δεν ταυτίζεται με το να μην μπορεί κάποιος να σβήσει μία κλήση, αφού – όπως είπε – αυτό «είναι το αυτονόητο».

«Έχουμε μία εντελώς άλλη αντίληψη για το τι είναι Κράτος Δικαίου και έχει ευτυχώς εμπεδωμένη άλλη αντίληψη ο ελληνικός λαός που έχει δημοκρατική ιστορία, δημοκρατική μνήμη, αγώνες και βαθιά δημοκρατική αίσθηση του ότι, όταν ένας πρωθυπουργός βουτηγμένος στα σκάνδαλα, στα εγκλήματα στα κακουργήματα και τις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης την οποία διευθύνει, παριστάνει και προφασίζεται ότι τα βάζει δήθεν με το βαθύ κράτος, στα αλήθεια αυτό που ομολογεί, είναι η εμπλοκή του στην οικοδόμηση του βαθέως παρακράτους», προσέθεσε στη συνέχεια.

Σημείωσε ακόμη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, ότι «ο κόσμος συζητάει ολοένα και περισσότερο πώς θα φύγετε, γιατί σας βλέπει γαντζωμένους στην εξουσία και στο χρήμα που είναι συνδεδεμένο με την εξουσία. Σας βλέπει να μη θέλετε να προσφύγετε στη δημοκρατική λύση που είναι οι εκλογές. Σας βλέπει να προσπαθείτε να πειθαναγκάσετε θεσμούς να ενεργούν κατά τα θελήματά σας και σας βλέπει έτσι επικίνδυνους, όπως επικίνδυνο είναι κάθε καθεστώς την ώρα που πέφτει».

Δεν παρέλειψε, δε, να αναφερθεί και στο τροχαίο έξω από τη Βουλή το 2021 όταν «το αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός της κ. Μπακογιάννη, χτύπησε και σκότωσε τον νεαρό Ιάσονα».

Επίθεση για την ανανέωση της θητείας Στουρνάρα

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «δεν μπορεί να λέγεται Κράτος Δικαίου ένα κράτος στο οποίο το κυβερνών κόμμα χρωστάει στις τράπεζες 550 εκατ. ευρώ, χωρίς συνέπειες, χωρίς κατασχέσεις, μόνο με διευθετήσεις και με συνεννοήσεις, ποιες; Να δώσετε και τρίτη θητεία στον πολύ κύριο Στουρνάρα, τον πρώην υπουργό Οικονομικών σας, σε εκείνον που κατά την έναρξη της θητείας του το 2012, είπε ότι «η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Έναν άνθρωπο λοιπόν, που βάλει κατά του δικαιώματος στη στέγη και την πρώτη κατοικία, αυτόν θέλετε να επιβραβεύσετε, την ώρα που αμφισβητείτε το δικαίωμα στη στέγη τετρακοσίων ανθρώπων που ζουν στα προσφυγικά».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι «είναι σαφές ότι δεν είναι Κράτος Δικαίου το κράτος στο οποίο οι ευάλωτοι διώκονται για ανύπαρκτα αδικήματα» και συμπλήρωσε: «Δεν είναι Κράτος Δικαίου το κράτος στο οποίο οι υπουργοί υποθάλπονται, δεν είναι Κράτος Δικαίου το κράτος το οποίο, όποιοι είναι πολιτικοί φίλοι, διορίζονται σε δημόσιες θέσεις ακόμη και χωρίς πτυχία, δεν είναι Κράτος Δικαίου το κράτος το οποίο προάγεται ένας βουλευτής γιατί συμμετείχε στη συγκάλυψη ενός σκανδάλου μεγατόνων, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν λέει να σας αφήσει. Και όταν αποκαλύπτεται ότι παρανόμως διορίστηκε σε θέσεις επιστήμονα χωρίς τα δέοντα προσόντα, τότε ζητάει τα ρέστα και επικαλείται την εξωτερική του εμφάνιση, αν είναι δυνατόν, ως προσόν που οδήγησε στην πρόσληψή του σε δημόσια θέση και στην εκταμίευση δημοσίου χρήματος».

Μιλώντας για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε σήμερα να έχει ανακοινώσει τι καταλογίζει στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και «πώς αντιμετωπίζεται ένα πρόσωπο που αποδεδειγμένα ενεπλάκη σε αδικήματα διαφθοράς». «Θα συμβούλευα τον πρωθυπουργό να ακούσει πώς μιλάει ο κ. Λαζαρίδης, που τον κρατάει ακόμα στη θέση του», πρόσθεσε.

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διερωτήθηκε αν «είναι Κράτος Δικαίου το κράτος που υποθάλπει τον υπαίτιο υπουργό του εγκλήματος των Τεμπών, τους υπαίτιους υπουργούς της εγκληματικής οργάνωσης Βορίδη-Αυγενάκη… Είναι Κράτος Δικαίου αυτό στο οποίο οργανώνεται κάθε φορά “μαϊμού” ανακριτικές επιτροπές για δήθεν πλημμελήματα; Και παραιτούνται δικαστικοί λειτουργοί καταγγέλλοντας τις παρεμβάσεις στο έργο τους;».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια
Πολιτική

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα»

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:22

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

ΠΑΣΟΚ: Εθνική Λιμενική Πολιτική με δημόσιο έλεγχο και σχέδιο για τα νησιωτικά λιμάνια

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:02

Τραμ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 17:00

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:58

Reuters: Η Ελλάδα καλεί τον ελληνόκτητο στόλο να αυξήσει την ασφάλεια του στη Μαύρη Θάλασσα

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 16:52

«Πιέσεις» στη Wall λόγω της ανόδου του πετρελαίου - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:47

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:38

Politico για ρωσική οικονομία: Τα σημάδια πίεσης και ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Οικονομία
22/07/2026 - 16:35

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:31

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:30

Σενάριο κρίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3%

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:19

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 16:16

Alumil: Συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου έως €135 εκατ.

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:11

Bloomberg: Η Ελλάδα το βασικό κράτος που αντιδρά στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:09

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

Πολιτική
22/07/2026 - 16:03

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/07/2026 - 15:55

Μυτιληναίος: Θεμέλιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας οι υποδομές, όχι οι διακηρύξεις

Πολιτική
22/07/2026 - 15:53

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Πολιτική
22/07/2026 - 15:46

Παραστατίδης: Τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων αποδείχθηκαν «γυαλιστερά καθρεφτάκια» για ιθαγενείς

Οικονομία
22/07/2026 - 15:40

ΕΑΣΕ – ICAP CRIF: Εκτοξεύθηκε στις 153 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος των CEOs

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 15:38

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:36

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:34

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Άνοιξαν οι δρόμοι

Πολιτική
22/07/2026 - 15:33

Στην τεχνική βάση της Aegean ο Θεοδωρικάκος - Εμβληματική επένδυση στην ασφάλεια των επιβατών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ