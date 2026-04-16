Λαζαρίδης: Ζητά να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα για «να μην αιωρούνται σκιές»

Σε δημόσια «απολογητική» δήλωση προέβη την Πέμπτη (16/4) ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί για τον τίτλο σπουδών του, αλλά και τις δηλώσεις του που ακολούθησαν, ρίχνοντας κι άλλο… λάδι στη φωτιά.

Για αυτές ακριβώς τις δηλώσεις – οι οποίες δεν προκάλεσαν μόνο τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης, αλλά ενόχλησαν και «γαλάζια» στελέχη – ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απολογήθηκε μέσω της ανάρτησής του, σημειώνοντας:

«Αρχικά, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη γιατί, μέσα στην ανάγκη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί».

Στη συνέχεια της μακροσκελούς του ανάρτησης έγραψε:

«Επί της ουσίας, όμως, σε μια περίοδο που επιχειρείται η συστηματική σπίλωση προσώπων με διαδρομή και παρουσία στον δημόσιο βίο, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Διαχρονικά, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς επιλέγουν, σύμφωνα με τον νόμο, συνεργάτες της απόλυτης εμπιστοσύνης τους, οι οποίοι και αποχωρούν με την αποχώρηση του πολιτικού τους προϊσταμένου, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα.

Συνεργάτες με σχέση εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας. Αυτά δεν είναι ούτε πρωτοφανή ούτε μεμπτά», σημείωσε για να προσθέσει:

«Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσα να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο μου δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που μου ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσα στην αρμόδια υπηρεσία.

Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή».

Με βάση το παραπάνω, ο κ. Λαζαρίδης συμπλήρωσε:

«Η απόδειξη για τα παραπάνω είναι ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκα στην κατηγορία ΔΕ, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Γιατί και τότε και τώρα ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει το Κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών. Αυτό κάνουμε άλλωστε 7 χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια καλύτερη χώρα.

Και είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της Κυβέρνησης και αυτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.»

Επιχειρώντας, ωστόσο, να διασκεδάσει τις αντιδράσεις και τις αρνητικές εντυπώσεις που προκάλεσε η πρότερη στάση του, ο υφυπουργός συνέχισε ζητώντας την επιστροφή των ποσών που του καταβλήθηκαν το διάστημα που θήτευσε ως Επιστημονικός Συνεργάτης.

Ειδικότερα έγραψε:

«Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών».

Παράλληλα, δεν άφησε ασχολίαστα και τα περί της συζύγου του, η οποία την επομένη της παραίτησής του είχε προσληφθεί από τη Γενική Γραμματείας Νέας Γενιάς, αναφέροντας:

«Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό μου, Αθανασία Κοτσαύτη, ουδέποτε έκρυψα την πολιτική και οικογενειακή μου σχέση με την κυρία Βάσω Κόλλια. Μετά την αποχώρησή μου από τη Γενική Γραμματεία, η ίδια έλαβε την απόφαση για την πρόσληψή της και τη συνεργασία της με την τότε κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ.

Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους. Με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά.

Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν θα επιτρέψω από κανέναν τη “δολοφονία” του χαρακτήρα μου και τη σπίλωση της οικογένειάς μου», κατέληξε ο Μακάριος Λαζαρίδης.