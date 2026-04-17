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Γεωργιάδης: Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Παπανδρέου είναι επίθεση στη δημοκρατία
Πολιτική
11:28 - 17 Απρ 2026

Γεωργιάδης: Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Παπανδρέου είναι επίθεση στη δημοκρατία

Reporter.gr Newsroom
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«Και οι 11 υποθέσεις δεν έχουν καμία ποινική αξία, μηδενική. Έχω μελετήσει τις δικογραφίες ο ίδιος πάρα πολύ αυτές τις μέρες, πρόκειται περί εξωφρενικού χειρισμού», σημείωσε σήμερα (17/4) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.      

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε σχετικά με τη διαχείριση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από πλευράς της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι:

«Ο κ. Πρωθυπουργός δεν είναι σε γραμμή Άδωνι, ο κ. Πρωθυπουργός είπε μια πραγματικότητα και την είπε κομψά με τον τρόπο του Μητσοτάκη. Είπε «καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποδείξει την ουδετερότητα της». Όταν ένας πρωθυπουργός λέει σε έναν θεσμό καλώ να αποδείξετε την ουδετερότητά σας προφανώς εκφράζει ένα συνολικό αίσθημα του κοινοβουλίου ότι αυτή η ουδετερότητα που θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη, δε θεωρείται πια δεδομένη».

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε ότι:

«Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής κανενός κόμματος που να μην παραδέχεται ότι αυτά είναι αστεία πράγματα που τα κάνουν όλοι οι βουλευτές. Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κα Παπανδρέου δεν είναι επίθεση στην ΝΔ είναι επίθεση στη δημοκρατία. Αν ποινικοποιείται η καθημερινότητα του βουλευτού- όχι του βουλευτού της ΝΔ, του βουλευτού- αν είναι ποινικά ελεγκτέα η σχέση βουλευτού-πολίτου αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη δημοκρατία και θα έπρεπε ο πρόεδρος της Βουλής να έχει αναλάβει πρωτοβουλία για αυτό το θέμα. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ είμαι βουλευτής 20 χρόνια ξαφνικά γίνεται ποινικό αδίκημα το να μιλάει ο βουλευτής με έναν πολίτη στο τηλέφωνο. Είναι αυτό ποινικό αδίκημα;», διερωητήθηκε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Όσον αφορά τώρα, την άρση της ασυλίας των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε:

«Η άρση της ασυλίας έχει ζητηθεί για να μην δημιουργείται στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι οι βουλευτές θέλουν να κρυφτούν πίσω από την ασυλία τους. Για πολιτικούς λόγους θέλουν να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί έχουν κάνει κάτι κακό. Και οι 11 υποθέσεις δεν έχουν καμία ποινική αξία, μηδενική. Έχω μελετήσει τις δικογραφίες ο ίδιος πάρα πολύ αυτές τις μέρες, πρόκειται περί εξωφρενικού χειρισμού. Δεν πρόκειται περί ενός κακού χειρισμού, πρόκειται περί εξωφρενικού χειρισμού. Δεν ξέρω αν έχει πρόθεση. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κάθε άνθρωπος».

Παράλληλα, απαντώντας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ο υπουργός υγείας ανέφερε:

«Με απόλυτο σεβασμό στην Ένωση Δικαστών και Eισαγγελέων τον ρόλο της οποία απολύτως αναγνωρίζω ως θετικό, εκείνοι πρέπει να κοιτάνε τα δικαστικά τους κι εγώ τα νομοθετικά μου γιατί αυτοί είναι οι ρόλοι μας. Εγώ ως νομοθέτης έχω δικαίωμα να πω για έναν νόμο τον οποίο μάλιστα και ψήφισα ότι πιθανόν να έχω κάνει λάθος, δεν θα μου στερήσει κανείς αυτό το δικαίωμα», συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι:

«Εδώ έχει συμβεί κάτι που κατά τη γνώμη μου μέχρι στιγμής δεν έχω βρει λογική εξήγηση. Έχει ξεκινήσει από πέρυσι το καλοκαίρι με αφορμή τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και τις συνομιλίες των βουλευτών μια διαδικασία που ξεκίνησε με διαρροές στον Τύπο, απαράδεκτο, μεγάλο φάουλ …Εισαγγελέας που κάνει διαρροή στον Τύπο για πολιτικό ζήτημα μπορώ να τον πάρω σοβαρά; Η διαρροή δεν έγινε άπαξ, η διαρροή ήταν διαρκής. Μετά έρχεται η δικογραφία στη Βουλή, περιμένουμε όλοι να δούμε ποιες είναι αυτές οι δεμένες δικογραφίες και βλέπουμε αυτές τις … μην πω τη λέξη! Ακόμα χειρότερα δεν είναι μόνο ότι ήρθαν υποθέσεις που είναι αστείες νομικά, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουν σταλεί δικογραφίες στη Βουλή που το μόνο τους υλικό είναι οι παρακολουθήσεις. Είσαι εισαγγελέας δεν έχεις κάνει μια ανακριτική πράξη, δεν έχεις πάρει μια μαρτυρική κατάθεση, δεν έχεις τίποτα στη δικογραφία παρά μόνο τι λέγαν στο τηλέφωνο κι αυτό το κάνεις ποινικά ελεγκτέο ζήτημα; Άρα έχεις στείλει στη Βουλή μια δικογραφία που δεν έχει σκοπό την καταδίκη, έχει σκοπό την πολιτική φασαρία. Στην πορεία δεν φτάνει που στέλνεις αυτή τη δικογραφία στη Βουλή αλλά ξεκινάς νέες διαρροές, ότι «ετοιμάζομαι να στείλω και νέα δικογραφία». Μα κυρία μου γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα; Έχεις βρει τους βουλευτές που έχουν παρανομήσει και πρέπει να τιμωρηθούν, καμία αντίρρηση, βάλ’ τα σε ένα πακέτο, πες «αυτά τα στοιχεία έχω, εισαγγελέας είμαι αυτό το πρόβλημα μου δημιουργεί στην εφαρμογή του νόμου να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι». Όλος ο χειρισμός που έχει συμβεί, δεν είναι χειρισμός που έχει πρόθεση απόδοσης δικαίου αλλά είναι ένας χειρισμός που έχει πρόθεση δημιουργίας πολιτικών αποτελεσμάτων, το γιατί ρωτήστε την», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε:

«Προσωπικά έχω χάσει παντελώς την εμπιστοσύνη μου στην συγκεκριμένη Εισαγγελέα διότι έστειλε στην Βουλή μια δικογραφία που δεν θα έπρεπε να έχει σταλεί από Εισαγγελέα στην Βουλή η οποία ως Εισαγγελέας σεβόμενη τον ρόλο της πρέπει να έχει συναίσθηση των συνεπειών των πράξεών της. Αυτή η δικογραφία δεν μου δημιουργεί εμπιστοσύνη».

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