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Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πτυχίο Πανεπιστημίου
Πολιτική
19:48 - 19 Απρ 2026

Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πτυχίο Πανεπιστημίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής Β’ Πειραιώς και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, απάντησε μέσω ανάρτησής του στις φήμες που αμφισβητούν την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, στον απόηχο όσων υποστήριξε ο Στέφανος Κασσελάκης αλλά και σχετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Ο ίδιος κάνει λόγο για συντονισμένη προσπάθεια να πληγεί η αξιοπιστία του, τονίζοντας ότι η στοχοποίησή του ξεκίνησε από τη στιγμή που ανέλαβε τον ρόλο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

Διευκρινίζει ακόμη πως είναι απόφοιτος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όσα διακινούνται στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι κατέχει και δίπλωμα στον τομέα των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας από τον αρμόδιο οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, στοιχείο που –όπως αναφέρει– ενισχύει τόσο το ακαδημαϊκό όσο και το επαγγελματικό του προφίλ.

Δείτε την ανάρτηση του

Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

•⁠ ⁠Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

•⁠ ⁠Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Για το λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν.

Βουλευτής Β Πειραιώς – Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέα Δημοκρατία

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