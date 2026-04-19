Κικίλιας: Ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος Κρήτης με επιπλέον drones και προσωπικό

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε από τα Χανιά την ενίσχυση της παρουσίας της Frontex στην Κρήτη με περισσότερα εναέρια μέσα, καθώς και τη διάθεση δύο μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Heron, τα οποία μπορούν να επιχειρούν ακόμη και σε απόσταση έως 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της δυτικής Λιβύης. Παράλληλα, γνωστοποίησε την ενίσχυση των Λιμεναρχείων του νησιού με 33 νέες μόνιμες θέσεις.

Οι ανακοινώσεις έγιναν έπειτα από σειρά συσκέψεων στις οποίες συμμετείχαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς.

Αναφερόμενος στα έργα υποδομής, ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην έγκριση του master plan για το λιμάνι της Σούδας, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις επέκτασης και αναβάθμισης συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ. Όπως επεσήμανε, τα έργα αυτά αναμένεται να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του λιμένα, που αποτελεί βασικό κόμβο για τις μεταφορές, την ακτοπλοΐα και τον θαλάσσιο τουρισμό στην Κρήτη.

Όπως υπογράμμισε: «Η ενίσχυση και η συνολική αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, όπως και ο πρωτογενής τομέας, εξαρτώνται από το πώς λειτουργούμε. Θέλω, λοιπόν – πάνω απ’ όλα – ασφάλεια στα λιμάνια μας και στην ακτοπλοΐα. Είμαστε έτοιμοι και φέτος, να δεχτούμε πολύ κόσμο κατά την τουριστική περίοδο, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ίδια μέριμνα θα δείξουμε και για τα θαλάσσια σπορ, καθώς και για τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται είτε από τουρίστες είτε από ντόπιους, όπως τα yachts».

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, επισήμανε ότι «οι σύγχρονοι λαθρέμποροι και τα δίκτυα έχουν στοχοποιήσει από την απέναντι πλευρά της Λιβύης την Κρήτη και οφείλουμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της επόμενης μέρας» όπως είπε.

Κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, ο υπουργός βρέθηκε αρχικά στο Λιμεναρχείο Χανίων, όπου τον υποδέχθηκε ο Λιμενάρχης, Πλωτάρχης Ευάγγελος Κοκολογιαννάκης. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χανίων, όπου πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τα στελέχη, ενώ ξεναγήθηκε και στις εγκαταστάσεις της σχολής.

Ακολούθως, μετέβη στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη με τη συμμετοχή τοπικών βουλευτών, του Αντιπεριφερειάρχη Νικόλαου Καλόγερη, του Δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηράκη, του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Δημήτριου Βιρηράκη, καθώς και ανώτερων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Αστυνομίας Κρήτης, Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ενημερώθηκε αναλυτικά για το μεταναστευτικό, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες και τις υποδομές της τοπικής κοινωνίας.

Η επίσκεψή του ολοκληρώθηκε με μετάβαση στην προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων.