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Χατζηδάκης: Η Ελλάδα του 2030 χρειάζεται ενότητα και σταθερότητα – Ποιες μεταρρυθμίσεις επείγουν
Πολιτική
21:00 - 20 Απρ 2026

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα του 2030 χρειάζεται ενότητα και σταθερότητα – Ποιες μεταρρυθμίσεις επείγουν

Reporter.gr Newsroom
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«Η Ελλάδα του 2030 δεν θα χτιστεί με ξύλινα συνθήματα και με τον πολιτικό βούρκο αλλά με σοβαρές πολιτικές, πολλή δουλειά και πολιτική σταθερότητα. Είναι υποχρέωση όλων των Ελλήνων, να θυμηθούμε τις θυσίες αλλά και τις επιτυχίες των τελευταίων ετών. Που δεν ήταν μόνο επιτυχίες της κυβέρνησης, αλλά όλων των Ελλήνων. Αυτή την πρόοδο δεν πρέπει να αφήσουμε να σπαταληθεί».

Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. «Από εδώ και πέρα», πρόσθεσε, «έχοντας βάλει τα θεμέλια, πρέπει να «αλλάξουμε πίστα». Επομένως έχουμε μπροστά μας μια σειρά από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για να χτίσουμε πάνω στα σημαντικά που πετύχαμε». Στις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται:

- Έμφαση σε κλάδους όπου η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η αγροδιατροφή, η καθαρή ενέργεια.
- Μεταρρυθμίσεις για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό στους πολίτες. «Η Συνταγματική αναθεώρηση που θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα είναι τεράστιας σημασίας για την επανεκκίνηση ουσιαστικά της Ελληνικής Δημοκρατίας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
-Μεταρρυθμίσεις με άξονα την τεχνητή νοημοσύνη «προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους».
-Μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύουν το ρόλο της χώρας μας ως εκπαιδευτικού κέντρου. «Η Κρήτη με δύο πανεπιστήμια, ένα πολυτεχνείο αλλά και το ΙΤΕ μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο. Η έρευνα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.
-Μεταρρυθμίσεις για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για το περιβάλλον, τη γεωργία, τον τουρισμό και την οικονομία της Ελλάδας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έθεσε το ερώτημα ποιος μπορεί να εγγυηθεί την πορεία της χώρας στην επόμενη τετραετία και να οδηγήσει σε αυτή τη διαδρομή με σοβαρότητα, διαφύλαξη της προόδου, σταθερότητα και προοπτική. «Αυτοί που ως μόνιμη απάντηση έχουν την άρνηση; Αυτοί που δεν διδάχτηκαν τίποτα από το παρελθόν και επιμένουν σταθερά στη συνταγή των «λεφτόδεντρων»; Ή αυτοί που σε κάθε ζήτημα αναζητούν αιτίες τοξικότητας και διχασμού; Έτσι θα προχωρήσει η Ελλάδα; Αυτό είναι που θέλουμε να διασφαλίσουμε για τη νέα γενιά; Αυτό είναι που διδαχτήκαμε από την περασμένη δεκαετία;», τόνισε και πρόσθεσε: «Θυμάστε πόσες φορές στη σύγχρονη ιστορία μας η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί από τις ακρότητες, την εχθροπάθεια και από ένα κλίμα που οδήγησε ορισμένες φορές ακόμα και σε εμφυλίους πολέμους. Σήμερα όλες και όλοι μαζί στέλνουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ενότητας και προοπτικής. Οι Έλληνες θα προστατεύσουν τους αγώνες τους και τους καρπούς της προσπάθειάς τους».

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «πολλοί κι από αυτούς που δεν μας ψηφίζουν σε εμάς ελπίζουν», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρουν ότι μόνο στη Νέα Δημοκρατία μπορούν να ακουμπήσουν για ένα σίγουρο και ασφαλές μέλλον στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Η Νέα Δημοκρατία, από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή έως σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν και είναι σταθερά ένα κόμμα εθνικής ευθύνης, σοβαρότητας και κοινής λογικής. Ένα κόμμα που δεν διχάζει αλλά ενώνει. Ένα κόμμα στο οποίο μπορούν να ελπίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες γιατί έχει αποδειχθεί πως πάντα ήταν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Αναφερόμενος στα θέματα της Κρήτης, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Όλοι οι Κρητικοί γνωρίζουμε ότι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης δεν είναι πλέον θεωρία, αλλά έργο που ξεκίνησε και εκτελείται. Ότι το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο Καστέλλι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, σε περίπου δύο χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, όλοι οι Κρητικοί γνωρίζουμε πως οι δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης έχουν ολοκληρωθεί», υπενθυμίζοντας ότι οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν στο Ηράκλειο, τον Ιούνιο του 2020, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η κυριότερη πρόκληση σήμερα για το νησί είναι η σύγχρονη και ολιστική διαχείριση των υδάτων, τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση, «προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους για τη γεωργία, για τον τουρισμό, για την οικονομία της Κρήτης».

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