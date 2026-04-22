Πλεύρης για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερψηφίσω τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών

Στις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤnews, τοποθετούμενος τόσο για τη διαδικασία άρσης ασυλίας όσο και για την ουσία των καταγγελιών.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε εξαρχής ότι προτίθεται να υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίας, επισημαίνοντας τη θεσμική διάκριση που ισχύει μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Όπως ανέφερε, στην περίπτωση των βουλευτών η Βουλή δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης, αλλά αποκλειστικά το κατά πόσο η καταγγελλόμενη πράξη σχετίζεται με την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα. «Σε αντίθεση με τους υπουργούς, όπου όταν διαβιβάζεται φάκελος υπάρχει υποχρέωση αξιολόγησης της ουσίας, στους βουλευτές η άρση ασυλίας αφορά μόνο το αν η πράξη εμπίπτει ή όχι στα καθήκοντά τους», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η υπόθεση δεν θα έχει ποινική κατάληξη για τους εμπλεκόμενους. «Πιστεύω ότι όλοι θα αθωωθούν, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι υποθέσεις θα αρχειοθετηθούν και δεν θα φτάσουν καν στο δικαστήριο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι κατανοεί τη στάση βουλευτών που επιθυμούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου –όπως υποστηρίζουν– να αποδειχθεί πως οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. «Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν την αρχειοθέτηση για να αναδείξουν ότι πρόκειται για μια γελοία κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πλεύρης σχολίασε επίσης τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισημαίνοντας ότι και οι εισαγγελικές αρχές υπόκεινται σε κρίση. «Και η Ευρωπαία Εισαγγελέας κρίνεται, καθώς είναι εισαγγελικός λειτουργός», είπε, αφήνοντας αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ειδικότερα, εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάστηκαν οι σχετικοί φάκελοι στη Βουλή. Όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να είχε επιλεγεί η αποστολή του συνόλου της υπόθεσης ταυτόχρονα, αντί τμηματικά. «Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχει σκοπιμότητα, ωστόσο διαπιστώνω μια πλημμέλεια. Από τη στιγμή που η Ευρωπαία Εισαγγελέας γνωρίζει ότι η αποστολή ενός φακέλου δημιουργεί πολιτικές εντυπώσεις, θα μπορούσε, έχοντας τον απαιτούμενο χρόνο, να διαβιβάσει συνολικά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε.

Τέλος, υπογράμμισε με έμφαση ότι η άρση ασυλίας δεν συνιστά από μόνη της ποινική δίωξη, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη διαδικαστική διάσταση από την ουσία των κατηγοριών. «Η άρση ασυλίας δεν σημαίνει άσκηση δίωξης», κατέληξε, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η συγκεκριμένη υπόθεση.