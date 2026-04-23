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Βενιζέλος: Δεν θα υπάρξει τρίτη ευκαιρία για τον Μητσοτάκη
Πολιτική
14:11 - 23 Απρ 2026

Βενιζέλος: Δεν θα υπάρξει τρίτη ευκαιρία για τον Μητσοτάκη

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Από την ανανέωση της θητείας των Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα ξεκίνησε η συζήτηση ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα την Πέμπτη (23/4) στο Φόρουμ των Δελφών, με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει όμως και πολλά αιχμηρά πολιτικά σχόλια.

«Όλα τα θέματα στα οποία απάντησε η κα. Κοβέσι ήταν sos», είπε αρχικά ο κ. Βενιζέλος, σχολιάζοντας πως ήταν καλά διαβασμένη.

Ως προς την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, ο κ. Βενιζέλος σημείωσε πως αφής στιγμής το ζήτημα τίθεται με πολιτικούς όρους και με έναν τρόπο επιθετικό, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο υποχρεούται να κάνει την επιλογή της δικής του προστασίας και της προστασίας των ανώτατων δικαστικών αρχών.

Παρότι, σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχουν ζητήματα προς επίλυση, η κυβέρνηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση απολύτως υποχρεωτική, σημείωσε, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος και μικροκομματικές επιδιώξεις εις βάρος της δικαιοσύνης.

«Αν η κυβέρνηση μπορούσε να παρουσιάσει ένα αφήγημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα θα μπορούσε κάπως να πλαισιωθεί, σχολίασε ο κ. Βενιζέλος. Ωστόσο, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα με αμφιθυμία.

Αναφερόμενος, δε, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, έκανε λόγο για «συναστρία σκανδάλων» και διαδικασίες «να εκθέτεις τη δικαιοσύνη σε κοινωνική κριτική και καχυποψία, έχοντας στα χέρια σου όλους τους μοχλους της εξουσίας».

«Οι πολιτικώς κατηγορούμενοι για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών έπεσαν τελικά θύματα άλλης υποκλοπής, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για την εκδίκηση της γυφτιάς», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολίασε, δε, πως στη χώρα δεν υπάρχει δυνατότητα εις βάθος συζήτησης, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια δεν φρόντισε να εξασφαλίσει την αναγκαία συναίνεση· ζήτημα που, όπως είπε, είναι κρίσιμο τόσο για την κοινωνική σταθερότητα, όσο και για την εθνική στρατηγική – δύο θέματα άμεσα συνυφασμένα.

Το μοντέλο της μονοκομματικής αυτοδύναμης κυβέρνησης έχει τελειώσει

Το μοντέλο της μονοκομματικής αυτοδύναμης και προσωποκεντρικής κυβέρνησης – που λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις ενός προσώπου σε όλα τα πεδία και επίπεδα – έχει τελειώσει, είπε ο κ. Βενιζέλος, αναφέροντας ότι ο ελληνικός λαός είναι αντιμέτωπος με το "αίνιγμα" του πώς θα καταστεί η χώρα «διακυβερνήσιμη».

Το εκλογικό σώμα δίνει μέχρι δύο ευκαιρίες, είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι δεν θα υπάρξει τρίτη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα νέο τοπίο.

«Το εκλογικό σώμα με την ψήφο του μπορεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για το νέο τοπίο που έχουμε ανάγκη και να οργανώσουμε την επάνοδο στην κανονικότητα, μελετώντας το τι έγινε τη δεκαετία της κρίσης και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε, να φτιάξουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο», είπε μεταξύ άλλων.

Δεν μπορεί να λυθεί το Μεσανατολικό

Σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Βενιζέλος είπε: «Έχουν ακυρωθεί οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε λύσης του λεγόμενου Μεσανατολικού, έχουμε κάνει πολλά βήματα πίσω. Δεν υπάρχει λύση ούτε ενός κράτους, ούτε τίποτα» και προσέθεσε:

«Κι εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε τις πολλαπλές ταυτότητές μας», ενώ σχετικά με την συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ είπε πως δεν είναι μια επιθετική και αντιτουρκική συνεργασία, αλλά μια συνεργασία με αμυντικό χαρακτήρα.

Τόνισε, δε, ότι το ζήτημα ανταγωνισμού Ισραήλ και Τουρκίας θα το λύσουν ενδεχομένως οι ΗΠΑ και σε καμία περίπτωση η Ελλάδα, ενώ περιέγραψε το διεθνές σκηνικό ως ένα τοπίο που δεν βρίσκεται απλώς σε ρευστοποίηση αλλά «κοχλάζει».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 14:53
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