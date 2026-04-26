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Γεωργιάδης: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η διαμάχη για τις εισαγγελικές αρμοδιότητες
Πολιτική
12:31 - 26 Απρ 2026

Γεωργιάδης: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η διαμάχη για τις εισαγγελικές αρμοδιότητες

Reporter.gr Newsroom
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Για τις εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις προσλήψεις προσωπικού, αλλά και τη θεσμική αντιπαράθεση που έχει προκύψει με αφορμή δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, αναφερόμενος παράλληλα και σε τρέχοντα πολιτικά ζητήματα.

Ο υπουργός εστίασε αρχικά στις πρόσφατες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, κάνοντας λόγο για «σοβαρή και δημόσια σύγκρουση» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Αρείου Πάγου σχετικά με το πλαίσιο ανανέωσης των εισαγγελικών λειτουργών. Όπως υποστήριξε, η ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί του ζητήματος είναι εσφαλμένη και τόνισε ότι η τελική κρίση πρέπει να δοθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Δεν μπορεί να υπάρχει θεσμός που να αυτοανανεώνεται επ’ αόριστον, είναι αντιευρωπαϊκό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πρέπει οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου να αποφανθεί επί αυτού του θεσμικού ζητήματος». Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι απίθανο οι Ευρωπαίοι δικαστές να αποδεχθούν τη δημιουργία ενός «ισόβιου θεσμού στην Ευρώπη», σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο «θα θύμιζε σχεδόν σταλινισμό».

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε προβλήματα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση αυτή αποδεικνύει την πολιτική βούληση για αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών.

Στο πεδίο της Υγείας, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ψηφιακή του παρουσία μέσω ολογράμματος τόσο στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών όσο και σε συνέδριο του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για «τεχνολογία πολύ υψηλής ποιότητας», η οποία, όπως είπε, καθιστά δύσκολη τη διάκριση από τη φυσική παρουσία. Παράλληλα, σχολίασε με χιούμορ τις αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας ότι «σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι όχι».

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Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα προκηρυχθούν 1.000 θέσεις μόνιμων γιατρών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε, η ροή προσλήψεων έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση στα νησιά, υποστηρίζοντας ότι φέτος καταγράφονται τα χαμηλότερα κενά των τελευταίων ετών, χάρη σε συνδυασμό κρατικών κινήτρων, δωρεών και τοπικών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι σημαντικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Είπε ότι βρίσκεται σε επεξεργασία ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση του κλάδου, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος.

Στο πολιτικό σκέλος, ο υπουργός άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ σχολίασε και τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενη κάθοδος της Μαρίας Καρυστιανού θα επηρεάσει κυρίως τον χώρο της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης, λόγω κοινού εκλογικού ακροατηρίου.

Αναφερόμενος επίσης σε καταγγελία εργαζόμενης κατά της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν έλαβε αντίστοιχη δημοσιότητα με αυτή που θα είχε αν αφορούσε άλλο πολιτικό χώρο.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική στους θεσμούς της. «Ο πραγματικός φιλοευρωπαϊσμός είναι να διεκδικούμε μια καλύτερη Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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