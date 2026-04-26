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ΣΥΡΙΖΑ: Δεν μπορεί η αμυντική συνεργασία να γίνεται πεδίο εξοπλιστικών ανταλλαγμάτων ή πολιτικών παζαριών
Πολιτική
16:25 - 26 Απρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν μπορεί η αμυντική συνεργασία να γίνεται πεδίο εξοπλιστικών ανταλλαγμάτων ή πολιτικών παζαριών

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν μπορεί η αναγκαία αμυντική θωράκιση της χώρας, όπως και ο αμυντικός της σχεδιασμός, να μην υπηρετούν μια συνεκτική στρατηγική για την αναβάθμιση της θέσης της χώρας και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Δεν μπορεί να εντάσσονται σε μια λογική εξοπλιστικής κούρσας» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η υπογραφή συμφωνιών με τη Γαλλία που ανοίγουν το δρόμο στη συμμετοχή στη λεγόμενη ”πυρηνική ομπρέλα” μάς βρίσκει κάθετα αντίθετους. Η λεγόμενη ”πυρηνική αποτροπή” δεν ενισχύει την ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά εντείνει τη λογική των εξοπλισμών και της στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί η αμυντική συνεργασία να γίνεται πεδίο εξοπλιστικών ανταλλαγμάτων ή πολιτικών παζαριών. Η Ελλάδα οφείλει να στηρίζει μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας που υπηρετεί τη συνεργασία και όχι τη στρατιωτική ένταση. Εννοείται ότι ζητάμε πλήρη ενημέρωση της Βουλής και διαφάνεια στα ζητήματα των εξοπλισμών».

Σημειώνει επίσης πως στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός δεν αναφέρει τίποτα «για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ούτε «για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς» και σχολιάζει: «Σε οποιαδήποτε άλλη φυσιολογική χώρα στον κόσμο η κυβέρνηση ή θα είχε απαντήσει ή θα είχε παραιτηθεί. Αν η απάντηση είναι η ύβρις και η επιθετικότητα απέναντι στα πρόσωπα και τον θεσμό, τότε όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται».

Για το νέο πακέτο μέτρων ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «μια πρακτική που βασίζεται στο ”παίρνω 10 επιστρέφω 1, περιμένω και ευχαριστίες”» δεν αποτελεί λύση αλλά «προσβλητική συμπεριφορά από τον κ. Μητσοτάκη, που τάχα δεν μπορούσε να βρει χρήματα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά βρήκε κατά σύμπτωση όταν στη Βουλή γινόταν η συζήτηση για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ».

«Δεν αναγνωρίζει το λάθος του για τα υψηλά υπερπλεονάσματα, πάνω από 12,5 δισ. τα τελευταία τρία χρόνια, που λείπουν από την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Ας αφήσει τα μεγάλα, κούφια λόγια και να προχωρήσει τώρα σε αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δείχνει την πραγματικότητα: Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ που πάνε μαζί με τα υπερέσοδα του Προϋπολογισμού» προσθέτει και καταλήγει:

«Για το Ταμείο Ανάκαμψης, καλύτερα να μη μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης. Μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας, που αντί να συνδεθεί με έναν στρατηγικό σχεδιασμό για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, διοχέτευσε πόρους με αδιαφάνεια σε ημέτερους και σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, αποκλείοντας και πάλι το μεγάλο πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/04/2026 - 15:10
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