Κατρίνης: Το σκάνδαλο των υποκλοπών αρχειοθετείται άρον άρον, τα ερωτήματα όμως παραμένουν

Στο μείζον θέμα της αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο αναφέρθηκε σήμερα (27/4) ο Βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ERTnews τόνισε ότι και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης κρίνονται, πόσω δε μάλλον όταν επιχειρείται η άρον άρον αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Πρέπει κάποια στιγμή οι Έλληνες πολίτες να μάθουν για ποιον λόγο κάποιοι παρακολουθούσαν κορυφαία πολιτικά στελέχη, όπως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό της αστυνομίας και αυτό να θεωρείται ότι ήταν πρωτοβουλία «κάποιων» ιδιωτών που δεν είχαν κάπως αλλιώς να διασκεδάσουν τον χρόνο τους.

Αναφερόμενος στα ζητήματα της οικονομίας και στην συνεχή κριτική της Κυβέρνησης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις, θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες. Θύμισε ακόμη, ότι το ΠΑΣΟΚ από το 2022 έχει προτείνει την επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, όπως επίσης και ότι έχει προτείνει εδώ και 4 χρόνια ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και δημόσιο με 30% κούρεμα, εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Αντ’ αυτού, η Κυβέρνηση επέλεξε τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα χρέη μέχρι το 2023 και αφού ρυθμιστούν πρώτα με 24 δόσεις τα χρέη του 2024, 2025 και 2026, με αποτέλεσμα στο τέλος ελάχιστοι να ενταχθούν στη ρύθμιση, όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά.

Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι σε άνοδο και γι’ αυτό «δουλεύουμε όλοι», ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι σε πτώση, για να προσθέσει ότι κάποιοι πόνταραν ότι στο συνέδριό μας θα «σφαχτούμε» και ότι θα γίνει το ΠΑΣΟΚ χίλια κομμάτια, αλλά βγήκαμε ενωμένοι όσο ποτέ και συνεχίζουμε όλοι μαζί.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να κοιτάξει σήμερα την Νέα Δημοκρατία στα μάτια και αναλαμβάνει την ευθύνη να απαλλάξει την χώρα από αυτήν την Κυβέρνηση, γιατί ο κόσμος ζητάει διέξοδο. Για μια Ελλάδα που πρέπει να λειτουργεί με θεσμούς και κράτος δικαίου, όπου οι ανισότητες δεν θα διευρύνονται, μια Ελλάδα που δεν θα συνεχίσουν να φεύγουν οι νέοι γιατί δεν έχουν ευκαιρίες. Αυτό το μήνυμα επανασύνδεσης με την κοινωνία είναι που στέλνει η επιλογή του Γιάννη Βαρδακαστάνη ως νέου Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.