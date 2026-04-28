«Ο Παρείσακτος»: Μία παράσταση για όσους προσπαθούν να κερδίζουν τη ζωή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τον Μάιο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει στο φουαγιέ τον «Παρείσακτο» της εταιρείας θεάτρου dispositif. Μία παράσταση για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Μια πρωτότυπη δραματουργία που ισορροπεί ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, το όνειρο και την ιατρική πραγματικότητα.

«για να ζήσω έπρεπε να λάβω την καρδιά ενός άλλου»

Αντλώντας έμπνευση από το ομώνυμο βιβλίο του Jean-Luc Nancy, και ακολουθώντας τη ροή της εξομολόγησης του Γάλλου φιλοσόφου, ο κωνσταντινος αβράμης συνθέτει μία αφήγηση για την πιο προσωπική, την πιο ανθρώπινη ανταλλαγή: την αντικατάσταση μιας νοσούσας καρδιάς. Πως είναι να μαθαίνει κανείς ότι η καρδιά του περιέρχεται σταδιακά σε αχρηστία; Πόσο διαρκεί η αναμονή για την εύρεση συμβατού δότη; Πως γίνεται η ιερή, τελετουργική διαδικασία της μεταμόσχευσης και τι ονειρεύεται ο ασθενής όσο κοιμάται στο νοσοκομειακό του δωμάτιο;

«η καρδιά μου είναι δική σου»

Κατά τη διαδικασία της καλλιτεχνικής έρευνας, σταχυολογήθηκε υλικό από πρωτογενείς και δευτερογενείς επιστημονικές πηγές, συνεντεύξεις με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και από πτυχιακή έρευνα που διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σχετικά με τον κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο των μεταμοσχεύσεων καρδιάς.

Με την οικονομική στήριξη του Ωνάσειου Νοσοκομείου. Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ένας παραμυθητικός προς όσους πενθούν και ένας πανηγυρικός προς όσους κέρδισαν ξανά τη ζωή. Μία σπουδή πάνω στην ανταλλαγή, στο δώσιμο του απόλυτα ανιδιοτελούς και τη φιλοξενία του Ξένου. «Πως γίνομαι μια εικόνα για τον εαυτό μου;». Όσο περισσότερο καταλύονται τα όρια ανάμεσα στο Εγώ και το Άλλο, προσεγγίζουμε μία περιοχή τόσο τραυματική που δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτήν. Μπορούμε όμως να την δείξουμε εξ αντανακλάσεως· μέσα από παραβολές και αλληγορίες, μυθοπλασίες και όνειρα. Όσο περισσότερο ο δυτικός πολιτισμός βυθίζεται στην ξενοφοβία, τόσο θα επαναλαμβάνουμε: στο στέρνο μου φωλιάζει το νοσηρό. Και κάθε απόπειρα για μια υγιή ζωή απαιτεί από εμένα να καταστείλω το ανοσοποιητικό μου, να υποδεχθώ το Ξένο μόσχευμα που υπόσχεται να με σώσει.

Συντελεστές

Δραματουργία, σκηνοθεσία: κωνσταντινος αβράμης

Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Νιωτάκη

Ενδυματολόγος: Αλεξάνδρα Σταμάτη

Σύμβουλος δραματουργίας: Βασιλική Λιακοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Ιφιγένεια Γιαννιού

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Νίκος Μαρνάς

Φωτογραφίες, βίντεο: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Μία παραγωγή της dispositif.

Επί σκηνής: Γιώργος Γκιόκας, Κώστας Γκόζιας, Ναταλία Λουιζάκη, Ελένη Νιωτάκη και ο μουσικός Θοδωρής Οικονόμου

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00

Για 16 παραστάσεις ― μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου 2026

Στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32)

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-pareisaktos

Τιμές εισιτηρίων: 15€ κανονικό, 10€ φοιτητικό και μαθητικό, 8€ ανέργων και ΑμεΑ, 5€ ατέλεια

Διάρκεια: 73 λεπτά