ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ο Παρείσακτος»: Μία παράσταση για όσους προσπαθούν να κερδίζουν τη ζωή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
©charalampos ioannopoulos
Magazino
11:45 - 28 Απρ 2026

«Ο Παρείσακτος»: Μία παράσταση για όσους προσπαθούν να κερδίζουν τη ζωή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον Μάιο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει στο φουαγιέ τον «Παρείσακτο» της εταιρείας θεάτρου dispositif. Μία παράσταση για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Μια πρωτότυπη δραματουργία που ισορροπεί ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, το όνειρο και την ιατρική πραγματικότητα.  

«για να ζήσω έπρεπε να λάβω την καρδιά ενός άλλου»

Αντλώντας έμπνευση από το ομώνυμο βιβλίο του Jean-Luc Nancy, και ακολουθώντας τη ροή της εξομολόγησης του Γάλλου φιλοσόφου, ο κωνσταντινος αβράμης συνθέτει μία αφήγηση για την πιο προσωπική, την πιο ανθρώπινη ανταλλαγή: την αντικατάσταση μιας νοσούσας καρδιάς. Πως είναι να μαθαίνει κανείς ότι η καρδιά του περιέρχεται σταδιακά σε αχρηστία; Πόσο διαρκεί η αναμονή για την εύρεση συμβατού δότη; Πως γίνεται η ιερή, τελετουργική διαδικασία της μεταμόσχευσης και τι ονειρεύεται ο ασθενής όσο κοιμάται στο νοσοκομειακό του δωμάτιο;

intruder2_0ecad.jpg

«η καρδιά μου είναι δική σου»

Κατά τη διαδικασία της καλλιτεχνικής έρευνας, σταχυολογήθηκε υλικό από πρωτογενείς και δευτερογενείς επιστημονικές πηγές, συνεντεύξεις με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και από πτυχιακή έρευνα που διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σχετικά με τον κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο των μεταμοσχεύσεων καρδιάς.

Με την οικονομική στήριξη του Ωνάσειου Νοσοκομείου. Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

intruder3_d0169.jpg

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ένας παραμυθητικός προς όσους πενθούν και ένας πανηγυρικός προς όσους κέρδισαν ξανά τη ζωή. Μία σπουδή πάνω στην ανταλλαγή, στο δώσιμο του απόλυτα ανιδιοτελούς και τη φιλοξενία του Ξένου. «Πως γίνομαι μια εικόνα για τον εαυτό μου;». Όσο περισσότερο καταλύονται τα όρια ανάμεσα στο Εγώ και το Άλλο, προσεγγίζουμε μία περιοχή τόσο τραυματική που δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτήν. Μπορούμε όμως να την δείξουμε εξ αντανακλάσεως· μέσα από παραβολές και αλληγορίες, μυθοπλασίες και όνειρα. Όσο περισσότερο ο δυτικός πολιτισμός βυθίζεται στην ξενοφοβία, τόσο θα επαναλαμβάνουμε: στο στέρνο μου φωλιάζει το νοσηρό. Και κάθε απόπειρα για μια υγιή ζωή απαιτεί από εμένα να καταστείλω το ανοσοποιητικό μου, να υποδεχθώ το Ξένο μόσχευμα που υπόσχεται να με σώσει.

Συντελεστές

Δραματουργία, σκηνοθεσία: κωνσταντινος αβράμης

Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Νιωτάκη

Ενδυματολόγος: Αλεξάνδρα Σταμάτη

Σύμβουλος δραματουργίας: Βασιλική Λιακοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Ιφιγένεια Γιαννιού

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Νίκος Μαρνάς

Φωτογραφίες, βίντεο: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Μία παραγωγή της dispositif.

Επί σκηνής: Γιώργος Γκιόκας, Κώστας Γκόζιας, Ναταλία Λουιζάκη, Ελένη Νιωτάκη και ο μουσικός Θοδωρής Οικονόμου

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00

Για 16 παραστάσεις ― μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου 2026

Στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32)

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-pareisaktos

Τιμές εισιτηρίων: 15€ κανονικό, 10€ φοιτητικό και μαθητικό, 8€ ανέργων και ΑμεΑ, 5€ ατέλεια

Διάρκεια: 73 λεπτά

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ημέρα εθελοντικής δράσης από το Allwyn Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ημέρα εθελοντικής δράσης από το Allwyn Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Ο απινιδωτής του Έρικσεν έκανε τη δουλειά του
Ανεμοδείκτης

Ο απινιδωτής του Έρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ο Πούτιν αναζητά τη μακροζωία με έρευνα $26 δισ. - Ο ρόλος της κόρης του
Ειδήσεις

Ο Πούτιν αναζητά τη μακροζωία με έρευνα $26 δισ. - Ο ρόλος της κόρης του

Κωνσταντοπούλου για «Ιθάκη»: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου για «Ιθάκη»: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 10:02

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 09:57

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

Εμπορεύματα
03/08/2026 - 09:49

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Πολιτική
03/08/2026 - 09:44

Κατσαφάδος για πυρόπληκτους: Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:33

Λαυράνος: Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες, είναι εξουθενωμένοι

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:30

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:12

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/08/2026 - 08:50

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Οικονομία
03/08/2026 - 08:48

Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:32

Δεν ισχύουν από σήμερα (3/8) οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:22

Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Πολιτική
03/08/2026 - 08:11

«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με φόντο τις χρηματοδοτήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ