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Χρηστίδης: Η κυβέρνηση οφείλει να βάλει τέλος στην αγωνία των εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ
Πολιτική
18:46 - 28 Απρ 2026

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση οφείλει να βάλει τέλος στην αγωνία των εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Συμβασιούχων Εργασιακών Συμβούλων της ΔΥΠΑ βρέθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, που διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμά τους στην εργασία και την αξιοπρέπεια.      

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «είναι αδιανόητο μια δημόσια υπηρεσία, όπως η ΔΥΠΑ, με τόσο κρίσιμο ρόλο στη μείωση της ανεργίας, να λειτουργεί με προσωπικό ορισμένου χρόνου, αντιμετωπίζοντας τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους».

Υπογράμμισε, δε, με έμφαση πως «το κράτος δεν μπορεί να επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων και στη συνέχεια να τους οδηγεί στην απόλυση, ανακυκλώνοντας την ανασφάλεια και την εργασιακή αβεβαιότητα».

Παράλληλα, ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι «η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκθέτει σοβαρά τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς άνθρωποι που στηρίζουν καθημερινά ανέργους και ευάλωτες ομάδες, βρίσκονται οι ίδιοι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της ανεργίας».

Όπως σημείωσε, «είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να μπει τέλος σε αυτή την πρακτική» και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, επισημαίνοντας ότι «η στήριξη της εργασίας και η ενίσχυση των δημόσιων δομών απασχόλησης δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, αλλά υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία».

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