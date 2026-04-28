ΟΛΠ Α.Ε.: Μια επένδυση στον Πειραιά με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής

Ένα νέο σημείο αναφοράς για την πόλη του Πειραιά δημιουργείται, ενισχύοντας τη σύνδεση του λιμανιού με την πόλη και τους πολίτες. Πρόκειται για έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο που θα αποτελέσει τόπο συνάντησης, αναψυχής και δημιουργικής δραστηριότητας για όλες τις ηλικίες. Την Τρίτη (28/4), η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασε την έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία ενός νέου Πάρκου με Πρότυπη Παιδική Χαρά και Ποδηλατόδρομο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για επενδύσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η εκδήλωση συνέπεσε με τη συμπλήρωση δέκα ετών (2016-2026) από την έναρξη της συνεργασίας της COSCO SHIPPING με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), μια συνεργασία που έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης του λιμένα, καθώς και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το υπό κατασκευή Πάρκο εντός της λιμενικής ζώνης στην περιοχή της κρουαζιέρας, θα αποτελεί έναν ανοιχτό, ασφαλή και πλήρως προσβάσιμο χώρο αναψυχής και άθλησης για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Η πρότυπη παιδική χαρά θα προσφέρει ένα σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον για παιδιά όλων των ηλικιών, ενώ ο ποδηλατόδρομος θα συμβάλλει στην προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης και της βιώσιμης κινητικότητας.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ευρύτερη περιοχή της κρουαζιέρας, συνδέοντας το λιμάνι με την πόλη και βελτιώνοντας την εμπειρία των επισκεπτών. Ο Πειραιάς ενισχύει έτσι περαιτέρω το προφίλ του ως ένας σύγχρονος, φιλόξενος και ελκυστικός προορισμός, ενώ το έργο συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας θετικής πρώτης εικόνας για τη χώρα συνολικά.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., Han Chao, το νέο έργο δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη υποδομή, αλλά μία επένδυση στον άνθρωπο, στην ποιότητα ζωής και στο μέλλον της πόλης. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αντιλαμβανόμαστε το λιμάνι ως έναν ενεργό οργανισμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη του Πειραιά και τους ανθρώπους της. Η ανάπτυξη του λιμένα συμβαδίζει με τον σεβασμό προς την τοπική κοινωνία και στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε έργα που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για όλους».

Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του έργου ως παραδείγματος ενίσχυσης της ελληνοκινεζικής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι επενδύσεις με κοινωνικό προσανατολισμό συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, καθώς και ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. Όλοι οι ομιλητές υποστήριξαν ότι πρόκειται για μία παρέμβαση υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οποία αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύει την ποιότητα ζωής στην πόλη και συμβάλλει στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Πειραιά.

Ο κ. Γκίκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσο σημαντικό είναι ένα λιμάνι να συμβάλλει στην οικονομία της χώρας, άλλο τόσο σημαντικό είναι να επιστρέφει ουσιαστικά οφέλη στην κοινωνία και στους πολίτες. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και το υπό κατασκευή πάρκο εντός της λιμενικής ζώνης. Η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών πρέπει να συμβαδίζει με έργα που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών».

Αντίστοιχα, η κα. Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «To λιμάνι του Πειραιά δεν «κοιτά» μόνο προς τη θάλασσα και τον κόσμο, αλλά και προς την πόλη και τους ανθρώπους της.

Συγχαρητήρια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του έργου. Εύχομαι το Πάρκο ΟΛΠ να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, δημιουργίας και καθημερινής χαράς για μικρούς και μεγάλους.».

Ο κ. Μώραλης επεσήμανε: «Η δημιουργία του νέου Πάρκου ΟΛΠ αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για την πόλη του Πειραιά, καθώς ενισχύει την καθημερινότητα των δημοτών και συμβάλλει στη σταδιακή αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της κρουαζιέρας. Πόλη και λιμάνι θα πρέπει να έχουν πάντα ως κοινή επιδίωξη τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών.».

Τον Αγιασμό της εκδήλωσης τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κα Βελίκα Καραβάλτσιου.

Η ΟΛΠ Α.Ε. επαναβεβαίωσε ότι επενδύει όχι απλώς σε υποδομές, αλλά και σε σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με την Πολιτεία, την Περιφέρεια και τον Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση έργων με διαρκές κοινωνικό όφελος.

Στοιχεία έργου

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 28.01.2026

Προϋπολογισμός: 3.248.500,01 € (+ΦΠΑ)

Διάρκεια εργασιών: 24 μήνες

Βασικές υποδομές του έργου: