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Χρηστίδης: Αν δεν ψηφίσει η ΝΔ την Εξεταστική Επιτροπή σημαίνει ότι κάτι φοβάται
Πολιτική
14:02 - 29 Απρ 2026

Χρηστίδης: Αν δεν ψηφίσει η ΝΔ την Εξεταστική Επιτροπή σημαίνει ότι κάτι φοβάται

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να ψηφίσουν και οι βουλευτής της ΝΔ υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών προκειμένου να χυθεί άπλετο φως, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή “Newsroom”, στηλιτεύοντας τη στάση πολλών εξ αυτών, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι παρακολουθούνταν από το Predator.  

«Το γεγονός ότι δεν έχουν πάει είναι εκείνο που μας δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τους υπουργούς της κυβέρνησης που φαίνεται να μένουν κολλημένοι στην καρέκλα τους. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε ό, τι περνάει από το χέρι μας. Θυμόμαστε πολύ καλά τι είχε συμβεί την προηγούμενη φορά με την αντίστοιχη Εξεταστική Επιτροπή. Θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και θα μάθουμε», σημείωσε.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι πρόκειται για βαθιά πολιτικό ζήτημα αλλά και ζήτημα δημοκρατίας που προκύπτει από «αυτή τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, η οποία δεν έχει ευρωπαϊκό προηγούμενο».

Σχολίασε επικριτικά τη διάταξη του Αρείου Πάγου περί μη απόσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο, η οποία - όπως είπε - «αντί να αντιμετωπίζει τις απορίες των πολιτών για το Predator, δημιουργεί απορίες για τη δικαιοσύνη και αυτό είναι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί εμείς πιστεύουμε στη Δικαιοσύνη και δε θέλουμε να πληγώνεται ο θεσμός αυτός».

Αναφέρθηκε, τέλος, στον στόχο του ΠΑΣΟΚ που είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές και την ανάγκη ενασχόλησης με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

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«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Βουλή γιατί έχουμε μια συζήτηση για την κοινωνική ασφάλιση, καθώς πάνω από 700 εργασιακοί σύμβουλοι που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, μένουν χωρίς δουλειά σε λίγους μήνες από τώρα. Οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους», σχολίασε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Ξέρετε ότι έχουμε αναδείξει και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως το κυκλοφοριακό. Χάνουμε πάνω από μία ώρα να πάμε και μια ώρα να γυρίσουμε στη δουλειά μας τα αντιπλημμυρικά. Ακόμα και σήμερα συζητάμε για το γεγονός ότι στον νότιο τομέα δεν έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά και τα έργα υποδομών που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν το ταμείο ανάκαμψης και το γεγονός ότι σπαταλάμε ευκαιρίες τα τελευταία επτά χρόνια».

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