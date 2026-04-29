Metron Analysis: Υποχωρεί η ΝΔ , κερδίζει έδαφος το ΠΑΣΟΚ, ψηλά η «γκρίζα ζώνη»

Η τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο MEGA την Τετάρτη (29/4), αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό με έντονη ρευστότητα, σημαντική φθορά για την κυβέρνηση και ενίσχυση μικρότερων κομμάτων, την ώρα που η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στην πρόθεση ψήφου ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 21,5%, με σαφή απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα, χωρίς όμως να πλησιάζει ποσοστά αυτοδυναμίας. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,3%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, στο 7,8% και 7,7% αντίστοιχα. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση στο 4%. Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν το ΜέΡΑ25 (2,3%), η Φωνή Λογικής (2,6%), η ΝΕΑΡ (1,8%) και η Νίκη (1,4%), ενώ η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων φτάνει το 25%, στοιχείο που υπογραμμίζει την αστάθεια του εκλογικού σώματος.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 28,6% από 31,1% στην προηγούμενη μέτρηση, επιβεβαιώνοντας την καθοδική της τάση. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 15%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση καταγράφουν επίσης ανοδική πορεία, φτάνοντας το 10,4% και 10,2% αντίστοιχα. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 8,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,3%, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα. Το ΜέΡΑ25 υποχωρεί στο 3,1%, ενώ μικρότερα κόμματα, όπως η ΝΕΑΡ και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτη Λατινοπούλου, κινούνται κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων από τον Αλέξης Τσίπρας και τη Μαρία Καρυστιανού, καθώς, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, εφόσον υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα, τα νέα κόμματα θα ενταχθούν κανονικά στις μετρήσεις.

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Το κοινωνικό κλίμα παραμένει βαρύ, με το 66% των πολιτών να θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και μόλις το 28% προς τη σωστή. Η ακρίβεια και η οικονομία εξακολουθούν να κυριαρχούν στις ανησυχίες των πολιτών, ενώ αυξημένη είναι η αναφορά στην κρίση θεσμών. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της διαφθοράς ως πρόβλημα, που φτάνει στο 17% από 10% στην προηγούμενη μέτρηση, γεγονός που αποδίδεται στη συγκυρία και σε ζητήματα που απασχόλησαν έντονα τη δημόσια συζήτηση. Στην πέμπτη θέση καταγράφονται τα ζητήματα ασφάλειας.

Η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει αρνητική, καθώς το 71% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη, έναντι μόλις 24% που την αξιολογεί θετικά. Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 69% αρνητικές γνώμες και 27% θετικές, με τη φθορά να ενισχύεται σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στο χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μικρά σημάδια βελτίωσης, αν και εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά ποσοστά αρνητικών αξιολογήσεων (77% έναντι 14% θετικών). Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, με 76% αρνητικές και 16% θετικές γνώμες, αν και καταγράφεται περιορισμένη βελτίωση.

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, πρώτη παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά μικρές απώλειες. Ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 33% και σημαντική άνοδο, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχωρεί στο 30%. Ενισχυμένοι εμφανίζονται επίσης ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Νάσος Σακελλαρίδης, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με μικρότερες αλλά ανοδικές μεταβολές. Ο Γιάνης Βαρουφάκης κινείται στο 21%, ενώ αξιοσημείωτη άνοδο παρουσιάζει και ο Δημήτρης Νατσιός.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 26%, καταγράφοντας ωστόσο απώλειες. Δεύτερος εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με 7%, παρότι δεν ηγείται επί του παρόντος κοινοβουλευτικού κόμματος, εξέλιξη που αποδίδεται στην αυξημένη δημόσια παρουσία του και στα σενάρια ίδρυσης νέου φορέα. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 4%. Ιδιαίτερο βάρος έχει το γεγονός ότι το 30% των πολιτών απαντά «κανένας», καταδεικνύοντας τη συνολική κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα.

Συνολικά, τα ευρήματα της δημοσκόπησης αναδεικνύουν ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής αβεβαιότητας, με αποδυναμωμένη κυβερνητική εικόνα, κατακερματισμένη αντιπολίτευση και αυξημένη διάθεση διαμαρτυρίας, ενώ οι εξελίξεις γύρω από ενδεχόμενες νέες πολιτικές πρωτοβουλίες ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά τους συσχετισμούς το επόμενο διάστημα.

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