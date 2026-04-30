Ο Λιβανός απαντά στο ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η Προανακριτική θα καταρρεύσει»

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Σπήλιος Λιβανός τοποθετήθηκε απέναντι στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης θα καταρρεύσει, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως τα στοιχεία που διαθέτει θα ανατρέψουν το περιεχόμενό της.

Πιο αναλυτικά γράφει στην ανάρτηση του ο κ. Λιβανός: «Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει.

Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.

Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ».

{https://www.facebook.com/spilios.livanos/posts/1476042923980199?ref=embed_post}