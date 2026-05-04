ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζητούν Προκαταρκτική για τις ευθύνες Λιβανού – Αραμπατζή
Πολιτική
12:36 - 04 Μάι 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζητούν Προκαταρκτική για τις ευθύνες Λιβανού – Αραμπατζή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, ζητούν με κοινή τους πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και η Νέα Αριστερά.

Η πρόταση, που κατατέθηκε στη Βουλή, βασίζεται στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Συντάγματος, του Κανονισμού της Βουλής και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που φέρονται να τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σχετίζεται με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδεικνύοντας, σύμφωνα με την πρόταση των δύο κομμάτων, ζητήματα που υπερβαίνουν μεμονωμένες περιπτώσεις και παραπέμπουν σε συστηματικές παρεμβάσεις στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Όπως υποστηρίζεται στο σχετικό αίτημα, η υπόθεση δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά «αναδεικνύει ένα οργανωμένο σχέδιο πελατειακής πολιτικής», το οποίο φέρεται να εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης από το 2019 και μετά, πλήττοντας την αξιοπιστία των θεσμών και τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ένα «συστηματικό πλέγμα παρεμβάσεων και συνεννοήσεων», στο οποίο ο τέως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός και η η τέως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή είχαν ρόλο, με στόχο, σύμφωνα πάντα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αρισεράςτον επηρεασμό της κατανομής επιδοτήσεων με κριτήρια που δεν σχετίζονται με αντικειμενικές διαδικασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di9rq3e8fek9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 12:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καστανίδης: Αποχωρεί με βαριές αιχμές από το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη»
Πολιτική

Καστανίδης: Αποχωρεί με βαριές αιχμές από το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη»

CNN: Δρακόντεια μέτρα ασφάλειας στον κύκλο του Πούτιν – Φόβοι για πραξικόπημα
Ειδήσεις

CNN: Δρακόντεια μέτρα ασφάλειας στον κύκλο του Πούτιν – Φόβοι για πραξικόπημα

Ζελένσκι: Να συμμετέχει η Ευρώπη στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Προχωρά η συμφωνία για τα drones
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Να συμμετέχει η Ευρώπη στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Προχωρά η συμφωνία για τα drones

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές
Ανεμοδείκτης

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ