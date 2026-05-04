ΟΠΕΚΕΠΕ: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζητούν Προκαταρκτική για τις ευθύνες Λιβανού – Αραμπατζή

Τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, ζητούν με κοινή τους πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και η Νέα Αριστερά.

Η πρόταση, που κατατέθηκε στη Βουλή, βασίζεται στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Συντάγματος, του Κανονισμού της Βουλής και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που φέρονται να τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σχετίζεται με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδεικνύοντας, σύμφωνα με την πρόταση των δύο κομμάτων, ζητήματα που υπερβαίνουν μεμονωμένες περιπτώσεις και παραπέμπουν σε συστηματικές παρεμβάσεις στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Όπως υποστηρίζεται στο σχετικό αίτημα, η υπόθεση δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά «αναδεικνύει ένα οργανωμένο σχέδιο πελατειακής πολιτικής», το οποίο φέρεται να εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης από το 2019 και μετά, πλήττοντας την αξιοπιστία των θεσμών και τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ένα «συστηματικό πλέγμα παρεμβάσεων και συνεννοήσεων», στο οποίο ο τέως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός και η η τέως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή είχαν ρόλο, με στόχο, σύμφωνα πάντα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αρισεράςτον επηρεασμό της κατανομής επιδοτήσεων με κριτήρια που δεν σχετίζονται με αντικειμενικές διαδικασίες.

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