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Δένδιας: Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις με «αιχμή» την καινοτομία
Πολιτική
16:07 - 05 Μάι 2026

Δένδιας: Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις με «αιχμή» την καινοτομία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στην έναρξη εργασιών του Συνεδρίου «DEFEA CONFERENCE 2026», που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ Radmila Shekerinska.

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, ο κ. Δένδιας είχε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Πιέρρο Τζανετάκο, σχετικά με τις εθνικές προτεραιότητες και τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσίασε το στρατηγικό του όραμα για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στη μετάβαση από τις παραδοσιακές «βαριές» πλατφόρμες σε ευέλικτα και τεχνολογικά προηγμένα συστήματα.

Κεντρικός άξονας της πολιτικής, όπως ανέφερε, είναι η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας σε ποσοστό 25% σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Το ποσοστό αυτό, όπως εξήγησε, εφαρμόζεται με ευελιξία, ενώ εκτίμησε ότι η πραγματική απορρόφηση μπορεί να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας το 30%-33% των συνολικών δαπανών.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι το μέλλον της άμυνας δεν βρίσκεται σε μεγάλες πλατφόρμες, αλλά σε «έξυπνες» λύσεις, όπως drones, αντι-drone συστήματα και αυτόνομα μέσα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να «δανειστεί» τεχνογνωσία μέχρι να αναπτύξει πλήρως τις δικές της δυνατότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι αποτελούν τον βασικό μοχλό καινοτομίας, καθώς διαθέτουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Όπως σημείωσε, οι λύσεις για τις προκλήσεις του μέλλοντος θα προέλθουν από νέες, δυναμικές εταιρείες και όχι από τα παραδοσιακά μεγάλα σχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε κομβικό ρόλο του Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και του οικοσυστήματος καινοτομίας, φέρνοντας νέες ιδέες και λύσεις στο πεδίο της άμυνας.

Αναφερόμενος στις επιχειρησιακές δυνατότητες, τόνισε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πλέον υψηλό βαθμό ταχύτητας και ετοιμότητας, δίνοντας ως παράδειγμα την άμεση ανάπτυξη αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο μέσα σε λίγες ώρες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα έχει ήδη αναπτύξει δυνατότητες παραγωγής drones και συστημάτων αντιμετώπισής τους, υπογραμμίζοντας ότι η προσαρμογή στη νέα μορφή πολέμου αποτελεί αναγκαιότητα.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου, απορρίπτοντας τη λογική «αντιτουρκικών συνασπισμών» και επισημαίνοντας ότι η επίλυση των διαφορών εξαρτάται από τη στάση της Άγκυρας.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς αποστολές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και συμμαχικούς φορείς.

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