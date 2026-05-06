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Συνάντηση Τσίπρα – Βαρθολομαίου: Αριστερά και Εκκλησία πορεύονται με κοινές αξίες για την προστασία των αδύναμων
Πολιτική
23:10 - 06 Μάι 2026

Συνάντηση Τσίπρα – Βαρθολομαίου: Αριστερά και Εκκλησία πορεύονται με κοινές αξίες για την προστασία των αδύναμων

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πατριάρχη στην Αθήνα, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο συνόδευε ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου, συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, χαρακτηρίζοντάς την ιστορικής σημασίας, ενώ έκανε αναφορά και στη συνεργασία που είχε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο την περίοδο που βρισκόταν στην πρωθυπουργία.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο διεθνές περιβάλλον, με τον πρώην πρωθυπουργό να αναφέρεται στις εξελίξεις σε Γάζα, Ουκρανία, Ιράν και Λίβανο. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τόσο η Αριστερά όσο και η Εκκλησία μπορούν να συναντώνται σε κοινές ανθρωπιστικές αξίες, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων και στην ανάγκη έμπρακτης αλληλεγγύης προς όσους βρίσκονται σε ανάγκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του διαθρησκειακού διαλόγου, υπενθυμίζοντας πρωτοβουλίες όπως η Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή (2015), καθώς και τη Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα (2017). Όπως σημείωσε, οι πρωτοβουλίες αυτές ανέδειξαν τη δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργεί ως πυλώνας περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Ο Αλ. Τσίπρας στάθηκε επίσης στην επίσκεψή του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την οποία χαρακτήρισε ιστορική ως την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού, και εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί εκ νέου το Οικουμενικό Πατριαρχείο μόλις υπάρξει η ευκαιρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 01:06
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