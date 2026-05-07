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Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ: Η Συνταγματική Αναθεώρηση στο επίκεντρο
Πολιτική
09:02 - 07 Μάι 2026

Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ: Η Συνταγματική Αναθεώρηση στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Στις 11:00 το πρωί σήμερα 7/5 συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό βάρος, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εσωκομματικής συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η διαδικασία θα ανοίξει με τις τοποθετήσεις του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου, και του πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει το γενικό πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο της αναθεωρητικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, τον λόγο θα λάβει ο εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, προκειμένου να παρουσιάσει τον βασικό κορμό των προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις βουλευτών, με το ενδιαφέρον να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν ήδη εγγραφεί στον κατάλογο ομιλητών.

Η πρόταση που θα τεθεί προς συζήτηση αφορά περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος και αποτελεί προϊόν σύνθεσης τόσο των δημόσιων τοποθετήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και των εισηγήσεων βουλευτών της ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 50 βουλευτές κατέθεσαν γραπτές προτάσεις, ενώ περίπου 20 ακόμη συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του τελικού πλαισίου.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η πρόταση δεν θεωρείται οριστική ούτε δεσμευτική, αλλά συνιστά τη βάση μιας ανοιχτής και δυναμικής διαδικασίας, η οποία θα εξελιχθεί μέσα από τον κοινοβουλευτικό διάλογο και πιθανές τροποποιήσεις.

Όπως επισημαίνεται από την κυβέρνηση, η αναθεώρηση επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους: την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς, τη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου συνταγματικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το στεγαστικό ζήτημα.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει την πρότασή της στη Βουλή εντός του Μαΐου, με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 50 υπογραφών βουλευτών, ώστε στη συνέχεια να συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή αναθεώρησης και να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη θεσμική διάσταση της αναθεώρησης, παρουσιάζοντάς την αφενός ως μια προσπάθεια επίλυσης χρόνιων ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και αφετέρου ως εργαλείο για την προώθηση μεταρρυθμίσεων ενόψει της νέας εποχής.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα το επόμενο διάστημα, ενόψει τόσο της συνταγματικής αναθεώρησης όσο και του συνεδρίου της ΝΔ στις 15-17 Μαΐου, αλλά και της πορείας προς τις εκλογές του 2027.

Σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις παρεμβάσεις των βουλευτών και στην ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων.

Μεταξύ των βασικών άρθρων που έχει ήδη θέσει η ΝΔ στον δημόσιο διάλογο περιλαμβάνονται:

το άρθρο 5 για την προστασία της προσωπικής ελευθερίας απέναντι στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης,

το άρθρο 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων,

το άρθρο 30 για την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας,

τα άρθρα 51 και 54 για ζητήματα εκλογικού νόμου και επιστολικής ψήφου,

το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών,

το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης,

το άρθρο 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές,

και το άρθρο 103 για το καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην ατζέντα της αναθεώρησης περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα όπως η προσιτή στέγη, η πρόβλεψη δημοσιονομικού «κόφτη», η λειτουργία των κομμάτων και η συνταγματική θωράκιση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

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