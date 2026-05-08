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Ευρωβαρόμετρο: Οι Έλληνες δηλώνουν ευρωσκεπτικιστές και ζητούν περισσότερη κοινωνική προστασία
Πολιτική
18:13 - 08 Μάι 2026

Ευρωβαρόμετρο: Οι Έλληνες δηλώνουν ευρωσκεπτικιστές και ζητούν περισσότερη κοινωνική προστασία

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους θεωρούν πως η χώρα τους ωφελήθηκε από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δείχνει να επιστρέφει σε υψηλά επίπεδα και η στήριξη απέναντι στην κοινή αμυντική πολιτική βρίσκεται, επίσης, στο καλύτερο επίπεδο της τελευταίας εικοσαετίας. Στην Ελλάδα, πάντως, ο ευρωσκεπτικισμός παραμένει ισχυρός.  

Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σήμερα, Παρασκευή (8/5), στο νέο «Τυπικό Ευρωβαρόμετρο 105 (άνοιξη 2026)». Και είναι αρκετά ευοίωνα και ενθαρρυντικά – μέχρι τουλάχιστον να φτάσει κανείς στις απαντήσεις που έρχονται από την Ελλάδα…

Στο βασικό ερώτημα της έρευνας σχετικά με το εάν η χώρα έχει ωφεληθεί από την ένταξή της στην ένωση, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση, την 26η δηλαδή, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της ΕΕ των 27. Κάτω από τη χώρα μας βρίσκεται μόνον η Βουλγαρία (με 54%), ενώ στις παραπάνω θέσεις συναντώνται ακόμη και χώρες με ισχυρή ευρωσκεκπτικιστική παράδοση, όπως η Γαλλία (58%) και η Αυστρία (58%).

Στην κορυφή της λίστας η Ιρλανδία με 93%, ενώ Πορτογαλία και Λιθουανία ακολουθούν με 92%.

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Η ΕΕ ως «νησί σταθερότητας» σε έναν κόσμο που αλλάζει

Στο σύνολο της ηπείρου, το 73% των Ευρωπαίων θεωρεί την Ένωση «νησί σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο», ποσοστό αυξημένο κατά έξι μονάδες σε σχέση με το φθινόπωρο του 2025.

Ακόμη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της ΕΕ ανέρχεται στο 51%, σημειώνοντας άνοδο τριών μονάδων. Ιδιαίτερα θετική στάση καταγράφουν οι νεότερες ηλικίες, με το 61% των πολιτών 15-24 ετών να δηλώνει εμπιστοσύνη και το 68% να εμφανίζεται αισιόδοξο για το μέλλον της Ένωσης.

Άμυνα και ασφάλεια κερδίζουν το «παιχνίδι»

Ισχυρή παραμένει και η στήριξη σε ζητήματα ασφάλειας και διεθνούς πολιτικής. Το 81% των Ευρωπαίων υποστηρίζει κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ενώ περίπου οκτώ στους δέκα ζητούν διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ και ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών. Παράλληλα, το 76% θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ένωσης και τάσσεται υπέρ της συνέχισης της στήριξης προς το Κίεβο, ενώ το 80% υποστηρίζει την υποδοχή προσφύγων και το 70% τη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σημαντική μεταβολή καταγράφεται και στην εικόνα των μεγάλων διεθνών δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν αρνητική γνώμη στο 74% (+14 μονάδες σε έξι μήνες), η Ρωσία στο 83% και η Κίνα στο 61%, ενώ θετικό ισοζύγιο διατηρεί μόνο η Ινδία.

Το ελληνικό «ναι μεν, αλλά...» απέναντι στην Ευρώπη

Παρά τη χαμηλότερη αξιολόγηση των ωφελειών από την ΕΕ, η ελληνική κοινή γνώμη δεν απορρίπτει την ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά εμφανίζει μια πιο απαιτητική και κοινωνικά προσανατολισμένη στάση.

Ενδεικτικό είναι ότι στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το 71% των Ελλήνων δίνει έμφαση στην απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στην ΕΕ, έναντι 41% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η στάση αυτή υποδηλώνει ότι ο ελληνικός σκεπτικισμός συνδέεται περισσότερο με τις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, όπως το κόστος ζωής, η στέγαση και οι μνήμες της δημοσιονομικής κρίσης, παρά με αμφισβήτηση της ίδιας της ευρωπαϊκής συμμετοχής.

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«Οχυρό» το ευρώ απέναντι στους οικονομικούς τριγμούς

Την ίδια στιγμή, το ευρώ εξακολουθεί να χαίρει ισχυρής εμπιστοσύνης. Η στήριξη φτάνει το 74% στην ΕΕ και το 82% στην Ευρωζώνη, επίπεδα-ρεκόρ από την εισαγωγή του το 2002, ενώ στη Βουλγαρία καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση μετά την ένταξή της στο κοινό νόμισμα.

Παρά τη συνολική βελτίωση του κλίματος, οι οικονομικές ανησυχίες παραμένουν έντονες: μόλις το 44% των Ευρωπαίων αξιολογεί θετικά την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ το 36% αναμένει επιδείνωση μέσα στον επόμενο χρόνο.

Σηεμιώνεται πως η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 12 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου 2026 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, με 26.415 προσωπικές συνεντεύξεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 18:44
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