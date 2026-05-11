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Τι δηλώνουν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας στα πόθεν έσχες του 2025
Πολιτική
12:25 - 11 Μάι 2026

Τι δηλώνουν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας στα πόθεν έσχες του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών για τη χρήση του 2024 δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, αποτυπώνοντας τα εισοδήματα, τις τραπεζικές καταθέσεις, τις επενδύσεις, τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία και τις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτικών προσώπων. Στα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται, μεταξύ αλλων, οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκηυ και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με αναφορές σε ακίνητα, επενδυτικά προϊόντα, δάνεια και καταθέσεις.

Μητσοτάκης: Καταθέσεις άνω των 575.000 ευρώ και σταθερό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε για το 2025 (χρήση 2024) συνολικά εισοδήματα ύψους 81.672 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 10.700 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων.

Στη δήλωσή του περιλαμβάνονται 10 τραπεζικοί λογαριασμοί, με τις συνολικές καταθέσεις να ανέρχονται σε 575.624 ευρώ. Το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, καθώς και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αξίας περίπου 29.000 ευρώ.

Παράλληλα, στη χρήση του 2024 καταγράφεται η εκποίηση ή διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill, με αξία κτήσης που ανερχόταν σε 490.575 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του πρωθυπουργού δεν εμφανίζει μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ενώ στη δήλωση περιλαμβάνονται δύο οφειλές: μία ύψους 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και μία ακόμη 150.000 ευρώ από δάνειο που του είχε χορηγήσει η Αλεξάνδρα Gourdain.

Ανδρουλάκης: Συνολικά εισοδήματα 58.042,01 ευρώ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικά εισοδήματα 58.042,01 ευρώ για τη χρήση του 2024. Από αυτά, 36.529,56 ευρώ προέρχονται από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.504,96 ευρώ από εισοδήματα ακινήτων και μικρό ποσό από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.399,04 ευρώ, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα.

Σημαντική μεταβολή στη δήλωση αποτελεί η αγορά μονοκατοικίας 40,16 τ.μ. στη Σέριφο, κατασκευής του 1992, έναντι 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη δήλωση, το ποσό προήλθε από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί να διαθέτει σειρά ακινήτων σε Κρήτη, Αττική και Βέλγιο, ενώ δηλώνει επίσης ατομική επιχείρηση, συμμετοχή 2% στην εταιρεία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ και ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών.

Τσίπρας: Στα 72.000 τα ετήσια εισοδήματα

Μεταβολές στην ακίνητη περιουσία εμφανίζει η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, καθώς απέκτησε μέσω γονικής παροχής δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, επιφάνειας 119 και 211 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα.

Επιπλέον, κληρονόμησε ποσοστό 25% οικοπέδου 855 τ.μ. στο Αθαμάνιο Άρτας.

Τα ετήσια εισοδήματά του ανήλθαν περίπου στις 72.000 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές του καταθέσεις διαμορφώνονται κοντά στις 18.000 ευρώ. Ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να δηλώνει μοτοσυκλέτα 650 κυβικών και συμμετοχή κατά 90% στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία.

Η σύζυγός του, Μπέτυ Μπαζιάνα, εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που φτάνουν περίπου τις 155.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις εδώ

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