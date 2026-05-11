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Πόθεν έσχες: Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί για εισοδήματα, καταθέσεις και ακίνητα
Πολιτική
18:34 - 11 Μάι 2026

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί για εισοδήματα, καταθέσεις και ακίνητα

Reporter.gr Newsroom
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Στη δημοσιότητα αναρτήθηκαν τη Δευτέρα οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων για τη χρήση του 2024, καταγράφοντας τα εισοδήματα, τις τραπεζικές καταθέσεις, τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία, τις επενδύσεις και τις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτικών αρχηγών και βουλευτών. Οι φετινές δηλώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία για καταθέσεις, αγορές ακινήτων, επενδυτικά προϊόντα και δανειακές υποχρεώσεις, αποτυπώνοντας την οικονομική εικόνα των πολιτικών προσώπων κατά το προηγούμενο έτος.

Οι δηλώσεις που αναρτήθηκαν αφορούν το οικονομικό έτος 2025 και συγκεκριμένα τη χρήση του 2024, δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν, οι μεταβολές στην ακίνητη περιουσία, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι επενδύσεις και οι οικονομικές υποχρεώσεις που ίσχυαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Μητσοτάκης: Καταθέσεις άνω των 575.000 ευρώ και σταθερό επενδυτικό προφίλ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συνολικά εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 10.700 ευρώ προέρχονται από ακίνητα. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 575.624 ευρώ, ενώ το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο εμφανίζεται σχεδόν αμετάβλητο.

Στη δήλωσή του περιλαμβάνονται επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια και αμοιβαία κεφάλαια της BNP Paribas, ενώ καταγράφεται και η εκποίηση ή διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης περίπου 490.575 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη, ενώ δηλώνονται και δύο οφειλές, μεταξύ αυτών δάνειο 150.000 ευρώ από την Αλεξάνδρα Gourdain.

Ανδρουλάκης: Νέα αγορά ακινήτου και η υπόθεση με λογαριασμό στο εξωτερικό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε συνολικά εισοδήματα 58.042 ευρώ, με σημαντικό μέρος να προέρχεται από ακίνητα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.399 ευρώ, ενώ ξεχωρίζει η αγορά μονοκατοικίας 40,16 τ.μ. στη Σέριφο έναντι 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζει να δηλώνει ακίνητα σε Κρήτη, Αττική και Βέλγιο, καθώς και συμμετοχή σε εταιρεία.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσής του προέκυψε ζήτημα με τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό πόθεν έσχες. Ο κ. Ανδρουλάκης απέδωσε την παράλειψη σε αμέλεια του λογιστή του, σημειώνοντας ότι πρόκειται για λογαριασμούς στο Βέλγιο που δηλώνονται επί σειρά ετών και διαβεβαιώνοντας πως θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες συμπλήρωσης της δήλωσης.

Τσίπρας: Νέες γονικές παροχές και αυξημένη ακίνητη περιουσία

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ετήσια εισοδήματα περίπου 72.000 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις κοντά στις 18.000 ευρώ.

Στη φετινή δήλωση καταγράφονται μεταβολές στην ακίνητη περιουσία του, καθώς απέκτησε μέσω γονικής παροχής δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, επιφάνειας 119 και 211 τ.μ., ενώ κληρονόμησε και ποσοστό οικοπέδου στην Άρτα.

Η σύζυγός του, Μπέτυ Μπαζιάνα, δηλώνει εισοδήματα περίπου 29.300 ευρώ και καταθέσεις που προσεγγίζουν τις 155.000 ευρώ.

Φάμελλος: Ακίνητα σε Ελλάδα και Γερμανία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε εισοδήματα άνω των 43.800 ευρώ, καταθέσεις περίπου 43.000 ευρώ και σειρά ακινήτων σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Φολέγανδρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση διαμερίσματος στη Γερμανία, ενώ καταγράφονται και στεγαστικά και προσωπικά δάνεια με συνολικό υπόλοιπο δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Κωνσταντοπούλου: Υψηλά εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει εισοδήματα 79.465 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 42.000 ευρώ προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ οι καταθέσεις της φτάνουν τις 25.000 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη, ενώ συνεχίζει να συμμετέχει στη δικηγορική εταιρεία «Νίκος και Ζωή».

Κασσελάκης: Εκποιήσεις επενδύσεων εκατομμυρίων και υψηλά δάνεια

Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίζει εισοδήματα 122.400 δολαρίων, ενώ η δήλωσή του ξεχωρίζει λόγω της εκποίησης μετοχών, παραγώγων και αμοιβαίων κεφαλαίων συνολικής αξίας σχεδόν 3,9 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, δηλώνει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,6 εκατ. δολαρίων, χωρίς μεταβολές στην ακίνητη περιουσία του.

Βελόπουλος: Υψηλές οικογενειακές καταθέσεις

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης δήλωσε εισοδήματα άνω των 101.000 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σήζυγός του δήλωσε καταθέσεις που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 415.000 ευρώ βρίσκονται σε λογαριασμό της Deutsche Bank.

Κουτσούμπας: Οι βουλευτικές αποδοχές καταλήγουν στο κόμμα

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε εισοδήματα περίπου 43.300 ευρώ, επισημαίνοντας ότι οι βουλευτικές αποδοχές του αποδίδονται στο κόμμα σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται περίπου σε 23.600 ευρώ, ενώ δηλώνει δύο διαμερίσματα στη Λαμία από γονική παροχή.

Νατσιός: Νέο αυτοκίνητο και στεγαστικό δάνειο

Ο πρόεδρος της Νίκης εμφανίζει συνολικά εισοδήματα που προέρχονται κυρίως από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ οι καταθέσεις του διαμορφώνονται κοντά στις 19.300 ευρώ.

Μέσα στο 2024 απέκτησε νέο αυτοκίνητο αξίας 27.000 ευρώ, μέρος του οποίου καλύφθηκε μέσω τραπεζικού δανεισμού, ενώ συνεχίζει να εξυπηρετεί στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο περίπου 99.000 ευρώ.

Η περίπτωση Λατινοπούλου: Από τα χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα στην ευρωβουλευτική αποζημίωση

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε βρεθεί πέρυσι στο επίκεντρο συζητήσεων και κατά την περσινή δημοσιοποίηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες», καθώς είχε εμφανίσει εισοδήματα περίπου 3.000 ευρώ για τη χρήση του 2023. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είχε τότε αναφέρει πως αυτό ήταν το πραγματικό δηλωθέν εισόδημά της εκείνη την περίοδο, σημειώνοντας παράλληλα ότι διέμενε στο σπίτι της γιαγιάς της.

Στη φετινή δήλωση, για τη χρήση του 2024, η νυν Ευρωβουλευτής εμφανίζει σημαντικά αυξημένα εισοδήματα, τα οποία ανέρχονται σε 82.496 ευρώ. Από αυτά, περίπου 59.000 ευρώ προέρχονται από μισθούς και αποζημιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την εκλογή της ως ευρωβουλευτή.

Αντίστοιχα αυξημένες εμφανίζονται και οι τραπεζικές της καταθέσεις, οι οποίες από περίπου 4.700 ευρώ στην προηγούμενη δήλωση διαμορφώνονται πλέον σε περισσότερα από 86.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις εδώ

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