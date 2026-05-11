Κομισιόν: Στα €9 δισ. η πρώτη εκταμίευση του δανείου προς την Ουκρανία τον Ιούνιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σήμερα σε συγκεκριμενοποίηση του πλαισίου χρηματοδότησης προς την Ουκρανία, αποσαφηνίζοντας ποσά και χρονοδιάγραμμα για την επόμενη εκταμίευση στο πλαίσιο του δανείου των 90 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με την Κομισιόν, περίπου 9 δισ. ευρώ αναμένεται να έχουν αποδοθεί στο Κίεβο το αργότερο έως τον Ιούνιο. Από το ποσό αυτό, τα 5,9 δισ. ευρώ προορίζονται για αμυντικές ανάγκες, ενώ τα 3,2 δισ. ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας (Macro-Financial Assistance).

Πριν από την εκταμίευση, παραμένουν τρία βασικά θεσμικά βήματα. Αρχικά, απαιτείται η ολοκλήρωση του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding), το οποίο αποτελεί τη νομική βάση για το σκέλος της μακροοικονομικής στήριξης. Στη συνέχεια προβλέπεται η αναθεώρηση του Ukraine Plan, δηλαδή του πολυετούς σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που συνδέεται με το Ukraine Facility για την περίοδο 2024–2027. Τέλος, πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση δανείου, χωρίς την οποία δεν μπορεί να προχωρήσει καμία πληρωμή.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τις διαπραγματεύσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, ενώ οι υπηρεσίες της Κομισιόν βρίσκονται σε συνεχή εργασία για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη δόση για αμυντικούς σκοπούς, αυτή δεν θα κατευθυνθεί σε ευρωπαϊκούς ή τρίτους προμηθευτές. Αντίθετα, όπως διευκρινίστηκε, θα αφορά drones που θα κατασκευαστούν εντός Ουκρανίας, επιλογή που, σύμφωνα με την Επιτροπή, έχει ήδη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης.