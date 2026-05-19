Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα
Πολιτική
12:56 - 19 Μάι 2026

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αξιοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή δομών φιλοξενίας μεταναστών την περίοδο 2020-2021, εν μέσω πανδημίας. 

Σύμφωνα με δύο Έλληνες αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο POLITICO, στο μικροσκόπιο βρίσκονται δύο κέντρα υποδοχής: στη Μαλακάσα και στο Σιντική Σερρών.

Οι συμβάσεις ανατέθηκαν απευθείας σε ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, και το συνολικό κόστος έφτασε τα 11,3 εκατ. ευρώ. Κατά τις ίδιες πηγές, το ποσό αυτό ήταν έως και 15 φορές υψηλότερο από αντίστοιχα έργα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε υποστηρίξει τότε ότι οι αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις απαιτούσαν γρήγορες διαδικασίες. Ωστόσο, στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ έδειχναν ότι οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα είχαν μειωθεί σημαντικά το 2020 σε σχέση με το 2019.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από το 2020, όταν η αντιπολίτευση κατήγγειλε τόσο το υψηλό κόστος όσο και τον διορισμό στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην τεχνική υπηρεσία του υπουργείου που επέβλεπε τα έργα. Ο τότε υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης είχε υπερασπιστεί την επιλογή, λέγοντας ότι μέχρι τότε τη διαχείριση των κονδυλίων είχαν κυρίως ΜΚΟ.

Στη Μαλακάσα, η σύμβαση για την επέκταση υπάρχουσας δομής ξεκίνησε με προϋπολογισμό 4,3 εκατ. ευρώ, αλλά μετά από διαδοχικές παρατάσεις και συμπληρωματική σύμβαση αυξήθηκε σημαντικά. Αντίστοιχα, η δομή στο Σιντική ξεκίνησε με κόστος 3,6 εκατ. ευρώ και επίσης επιβαρύνθηκε με επιπλέον δαπάνες.

Εσωτερικό έγγραφο διεθνούς οργανισμού που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ανέφερε ότι παρόμοια έργα είχαν ολοκληρωθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα με πολύ χαμηλότερο κόστος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οργανισμού, για ανάλογες εγκαταστάσεις το ελληνικό Δημόσιο είχε δαπανήσει περίπου 270 ευρώ ανά ωφελούμενο, έναντι σχεδον 24.000 ευρώ στη Μαλακάσα.

Η υπόθεση προσθέτει νέα πίεση στην ελληνική κυβέρνηση, καθώς η EPPO εξετάζει και άλλες πιθανές υποθέσεις κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 13:14
