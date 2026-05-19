Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Έτοιμη να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και να ταράξει τα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου είναι η Τουρκία, με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», που φέρεται να θέλει να ψηφίσει η κυβέρνηση Ερντογάν.

Τι προβλέπει το τουρκικό νομοσχέδιο

Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι ουσιαστικά να θεσμοθετήσει τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας», γεγονός που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει διαρρεύσει η τουρκική κυβέρνηση, έχει έτοιμο ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να θεσπίζει μόνος του κάποιες θαλάσσιες ζώνες διαφορετικές από τη ΑΟΖ ή την υφαλοκρηπίδα. Για παράδειγμα θα μπορεί να θεσπίζει ζώνες αλιείας ή μία «συνορεύουσα ζώνη» για τελειωνειακούς ελέγχους.

Αν αυτή η θεωρία γίνει πράξη, θα δοθεί δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο για... παρεμβάσεις σε όσα νησιά βρίσκονται στην περιοχή ως 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Σε όλα δηλαδή τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.

Αναπόφευκτο το θερμό επεισόδιο

Ο Άγγελος Συρίγος σχολίασε τα παραπάνω στον ρ/σ Παραπολιτικά και είπε πως αν τελικά το νομοσχέδιο πράγματι ψηφιστεί, τότε θα προκαλέσει μεγάλη ένταση στο Αιγαίο και «θα έχουμε σίγουρα θερμό επεισόδιο». Σημείωσε βέβαια πως, όλα τα παραπάνω δεν είναι καινούρια. Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» υπάρχει από το 1974, με τη διαφορά ότι δεν είχε μέχρι σήμερα νομική ισχύ.

Σύμφωνα με τον κ. Συρίγο, πάντως, δεν είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα κάνει πράξη τη συγκεκριμένη «απειλή». Αντίθετα, εκτίμησε ότι μπορεί η τουρκική πλευρά να διαρρέει τα παραπάνω για να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ άλλα ζητήματα, όπως πχ τα F-35. Μπορεί δηλαδή να πει πως αποσύρει το νομοσχέδιο, για να πάρει ως αντάλλαγμα τα F-35.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, σχολίασε τα παραπάνω στον Κύκλο Ιδεών, λέγοντας πως «οι μονομερείς κινήσεις δεν μπορούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα βάσει του διεθνούς δικαίου και ενδέχεται να επιβαρύνουν το ήδη εύθραυστο κλίμα στην περιοχή».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμοθέτησης της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Τουρκία δεν διαθέτει νομικό έρεισμα και ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο.

«Το πρώτο τηλεφώνημα» και η δεδομένη κρίση

Όλα τα παραπάνω, συνδέονται προφανώς και με το διάλογο που έχει ανοίξει σχετικά με το «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο» σε περίπτωση κρίσης, αλλά και «σε ποιον θα τηλεφωνήσει» ο εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός, αν παραστεί ανάγκη.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε παρέμβασή του στον Κύκλο Ιδεών. έθεσε ένα νέο ερώτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κάλεσε να πει δημόσια ποιο θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνει ο ίδιος, αν η Ελλάδα βρεθεί στο επίκεντρο μίας κρίσης.

Συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έριξε το γάντι ως εξής: «Αυτός ποιον θα πάρει τηλέφωνο; Τον Τραμπ, την πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τον Νετανιάχου; Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο».

Το γάντι σήκωσε εκ μέρους του πρωθυπουργού ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος απάντησε πως το πρώτο τηλεφώνημα θα γίνει στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, καθώς η Ελλάδα είναι αυτάρκης αμυντικά. Σε διευκρινιστική ερώτηση για το ποιο θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδας, ο ΥΠΕΞ είπε πως «τα τηλεφωνήματα θα γίνουν εκεί που πρέπει. Στους εταίρους μας στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο».

Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, ότι η όλη συζήτηση γίνεται πάνω σε κάτι που μοιάζει να θεωρείται βέβαιο. Ότι δηλαδή θα υπάρξει μία κρίση και η ανάγκη για διεθνή παρέμβαση. Προφανώς, υπάρχει ανησυχία πως τα «ήρεμα νερά» μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνουν «φουρτουνιασμένα».