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Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Φλωρίδη: Να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών - Να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης
Πολιτική
15:38 - 09 Ιουν 2026

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Φλωρίδη: Να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών - Να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πυρά κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ζητώντας την επανεξέταση της υπόθεσης και την κλήση συγκεκριμένων προσώπων από τη Δικαιοσύνη.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε τις αναφορές του υπουργού ότι "η Δικαιοσύνη κατέληξε σε ποινικές ευθύνες ιδιωτών" και ότι "δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών", υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αρχειοθετήθηκε παρά την ύπαρξη νέων στοιχείων που, όπως αναφέρει, προέκυψαν από τη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει το ερώτημα γιατί δεν έχει κληθεί από τις δικαστικές αρχές ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποστηρίζει δημόσια ότι το λογισμικό παρακολούθησης Predator πωλήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από κρατικές αρχές.

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να διαψεύσει ρητά τους σχετικούς ισχυρισμούς. "Όσο η κυβέρνηση αποφεύγει ρητά και κατηγορηματικά να διαψεύσει τον Ισραηλινό απόστρατο με ένα απλό "όχι”, τόσο περισσότερο εκτίθεται", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει το αίτημά του για επαναφορά της υπόθεσης στη δικαστική διερεύνηση, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να καλέσουν τόσο τον κ. Ντίλιαν όσο και τον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για δημόσιες τοποθετήσεις τους σχετικά με την υπόθεση.

"Η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η Δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη για να εξηγήσουν τι εννοούν", τονίζει το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες δηλώσεις τους δημιουργούν νέα δεδομένα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

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