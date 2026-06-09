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Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Πολιτική
16:10 - 09 Ιουν 2026

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Μέτρα κατά της έμφυλης βίας ζητά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, προστασίας και κοινωνικού μετασχηματισμού που θα αναγνωρίζει τις γυναικοκτονίες ως ακραία έκφραση έμφυλων ανισοτήτων, σχέσεων κυριαρχίας και της αντίληψης ότι η γυναίκα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου και ιδιοκτησίας.   

Κατακρίνοντας την αποτυχία της κυβέρνησης να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά, η ΕΛΑΣ διεκδικεί ισχυρές δημόσιες δομές στήριξης, ουσιαστική εκπαίδευση στην ισότητα και πολιτική βούληση που θα τοποθετεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πάνω από κάθε άλλη προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει πως η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει θεσμικά την πραγματικότητα, με την καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα, ώστε να αποτυπώνεται ρητά το έμφυλο κίνητρο του εγκλήματος και η σχέση εξουσίας που το παράγει.

Ταυτόχρονα, απαιτεί την εισαγωγή συνεκτικής και ολοκληρωμένης Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των παιδιών, τη θετική εικόνα του σώματος και τη συναισθηματική ευημερία τους, την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, όπως η επικοινωνία, η συναίνεση, ο σεβασμός των ορίων, η ισότητα των φύλων και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης όλων των επαγγελματιών που συνδέονται με περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, ώστε κανένα θύμα να μη μένει αβοήθητο απέναντι στην αδράνεια ή την ακαταλληλότητα των θεσμών.

Ιδιαίτερη μέριμνα, τέλος, πρέπει να επιδειχθεί – όπως αναφέρεται – για την πλήρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα παιδιά των θυμάτων γυναικοκτονίας και εν γένει τα παιδιά μάρτυρες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η ΕΛΑΣ σημειώνει πως χρέος της Πολιτείας είναι να εγγυηθεί ένα πλέγμα διαρκούς προστασίας, σταθερής ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής πλαισίωσης και υλικής ασφάλειας, ώστε να μη μετατρέπεται το τραύμα, η απώλεια και η βία σε μόνιμο κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, υποχρέωσή της είναι και η προστασία από τη δευτερογενή θυματοποίηση, που προκαλείται εξαιτίας της έκθεσης των δεδομένων τους στα ΜΜΕ ή της ακατάλληλης δικανικής τους εξέτασης, που – όπως τονίζει το κόμμα του κ. Τσίπρα – είναι αποτέλεσμα της προφανούς αδυναμίας της κυβέρνησης να λειτουργήσει κατάλληλα στελεχωμένες δομές («Σπίτια του Παιδιού») σε όλη τη χώρα.

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