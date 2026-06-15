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Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού
Πολιτική
22:45 - 15 Ιουν 2026

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη φορολογική πολιτική και τις κοινωνικές προτεραιότητες. Ο κ. Σκέρτσος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φορολογικό λαϊκισμό», υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωση του Ινστιτούτου περιέχει πολλά λόγια χωρίς ουσιαστικές προτάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πολιτικές υπερφορολόγησης και χρεοκοπίας, ενώ επικαλέστηκε και δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 δεν ήταν επαρκώς κοστολογημένο.

Κλείνοντας, ο υπουργός υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να επαναλαμβάνει τις ίδιες λανθασμένες πολιτικές επιλογές και χρησιμοποίησε τη φράση «το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» για να τονίσει ότι η επανάληψη των ίδιων λαθών δεν συνιστά σοφή πολιτική στάση.

Η ανάρτηση του υπουργού έχει ως εξής:

«Απάντηση σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τον φορολογικό λαϊκισμό της αντιπολίτευσης.

Ο λαός μας λέει πως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σαν τη φτώχεια που ζήσαμε από το πρόγραμμα χρεοκοπίας και υπερφορολόγησης του τέως ΣΥΡΙΖΑ και νυν ΕΛΑΣ. Και δυστυχώς η ανακοίνωση του ΙΝΑΤ λέει πολλά χωρίς να λέει τίποτα.

Τελικά, ο μόνος που κατάλαβε και ομολόγησε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε εκλογικά το 2023 διότι δεν ήταν -ως όφειλε- κοστολογημένο, ήταν ο κ. Τσακαλώτος.

Ίσως γι' αυτό και να "τιμωρήθηκε" με την έξωσή του από το νέο-παλιό κόμμα του κ. Τσίπρα που συνεχίζει απτόητο στις ίδιες χρεοκοπικές και χρεοκοπημένες συνταγές.

Όμως το "δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού"».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/06/2026 - 22:08
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