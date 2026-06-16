Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και τη θωράκιση των ατομικών ελευθεριών στη σύγχρονη εποχή, τοποθετήθηκε η Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Ευαγγελία Λιακούλη, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την αναθεώρηση των άρθρων 5, 5Α, 14 και 15 του Συντάγματος.

Η κ. Λιακούλη χαρακτήρισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ «έναν ενιαίο, ρηξικέλευθο οδικό χάρτη για τη θωράκιση των δικαιωμάτων του πολίτη στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που προτείνονται στο άρθρο 5 του Συντάγματος.

Όπως τόνισε, η ελληνική κοινωνία έχει ωριμάσει και το Σύνταγμα οφείλει να αποτυπώσει αυτή την εξέλιξη, ενισχύοντας την προστασία απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και κατοχυρώνοντας σύγχρονα δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για συνταγματική κατοχύρωση της αναπαραγωγικής ελευθερίας, υπογραμμίζοντας ότι η αυτοδιάθεση της γυναίκας πάνω στο σώμα της, η πρόσβαση στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας και η προστασία των σχετικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να εξαρτώνται από συγκυριακές πολιτικές επιλογές ή ιδεολογικές μετατοπίσεις.«Σε μια εποχή όπου σε πολλές χώρες του κόσμου παρατηρούνται επικίνδυνες οπισθοδρομήσεις στα δικαιώματα των γυναικών, η Ελλάδα οφείλει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα προόδου και θεσμικής ασφάλειας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστή θέση στην παρέμβασή της κατείχε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη θεσμική και συνταγματική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, με μια νέα διάταξη-παράγραφο στο άρ 5 παρ 6 του Συντάγματος.

Η Ε. Λιακούλη ξεκαθάρισε ότι η σχετική πρόταση δεν επιδιώκει καμία ιεράρχηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, αλλά την αναγνώριση μιας ιδιαίτερης μορφής εγκληματικής βίας με σαφή κοινωνικά και έμφυλα χαρακτηριστικά. «Η γυναικοκτονία δεν είναι μια ακόμη ανθρωποκτονία. Είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η τελική πράξη μιας μακράς αλυσίδας κακοποίησης, ελέγχου, φόβου και έμφυλης βίας. Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα και να τη θωρακίσει θεσμικά», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα, επισήμανε ότι η αναγνώριση της γυναικοκτονίας δεν συνιστά διαφοροποίηση της αξίας των θυμάτων, αλλά αναγνώριση των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών που γεννούν και αναπαράγουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. «Η Δημοκρατία δεν δοκιμάζεται μόνο όταν απονέμει δικαιοσύνη μετά το έγκλημα. Δοκιμάζεται όταν μπορεί να το προλάβει. Και για να προλάβεις ένα φαινόμενο, οφείλεις πρώτα να το αναγνωρίσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Βουλευτής Λάρισας ανέπτυξε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική κατοχύρωση της “Διαύγειας”, την ενίσχυση του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών στη δημόσια πληροφορία, την προστασία των πολιτών απέναντι στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής χειραγώγησης, καθώς και την ενίσχυση της πολυφωνίας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας στα μέσα ενημέρωσης.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Ευαγγελία Λιακούλη υπογράμμισε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υπηρετούν ένα σύγχρονο, ανοιχτό και δημοκρατικό κράτος δικαίου, το οποίο προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύει τη διαφάνεια και προετοιμάζει τη χώρα για τις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών. «Η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας και της αναπαραγωγικής ελευθερίας δεν είναι ιδεολογική επιλογή. Είναι κοινωνική επιταγή, θεσμική υποχρέωση και πράξη ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές», κατέληξε.