ΝΑΤΟ: Προσπαθεί να καλύψει το κενό που δημιουργούν οι περικοπές των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Το ΝΑΤΟ επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις πιθανές περικοπές των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, με αξιωματούχους της Συμμαχίας να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να καλύψουν μέρος των επιχειρησιακών κενών, παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμα οπλικά συστήματα και την απουσία σαφούς σχεδίου αντικατάστασής τους.

Μιλώντας στο περιθώριο της αμυντικής έκθεσης Eurosatory έξω από το Παρίσι, στελέχη της διεύθυνσης του ΝΑΤΟ που είναι αρμόδια για τη διαλειτουργικότητα των συμμαχικών δυνάμεων υποστήριξαν ότι η Ευρώπη μπορεί να αντισταθμίσει πιθανές απώλειες αμερικανικών μέσων, όπως μαχητικά αεροσκάφη και drones, μέσω συμβατού εξοπλισμού και ενισχυμένης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συμμάχων.

Ο Γάλλος στρατηγός Thierry Poulette, επικεφαλής του γραφείου τυποποίησης του ΝΑΤΟ, τόνισε ότι η κοινή τεχνική προσαρμογή αποτελεί το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης των ελλείψεων. «Με ή χωρίς τους Αμερικανούς, η τυποποίηση είναι η λύση και όχι το πρόβλημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση μείωσης αμερικανικών αεροσκαφών, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό με ισοδύναμες δυνατότητες.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικοί περιορισμοί, καθώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μείωση περίπου 30% στα στρατηγικά βομβαρδιστικά που έχουν δεσμευτεί στο ΝΑΤΟ — κατηγορία για την οποία η Ευρώπη δεν διαθέτει αντίστοιχα συστήματα ούτε έχει προγραμματίσει ανάπτυξη. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg, εξετάζονται επίσης περικοπές έως και 100% σε ορισμένα αναγνωριστικά και επιθετικά drones, μείωση περίπου στο μισό των ναυτικών δυνάμεων και κατά περίπου ένα τρίτο των μαχητικών αεροσκαφών. Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έχει σχολιάσει σχετικά αιτήματα.

Ο Poulette, σύμφωνα με το Bloomberg, παραδέχθηκε ότι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών παραμένει ασαφές — από ένα έως τρία χρόνια — σημειώνοντας ωστόσο ότι το ζήτημα είναι κυρίως πολιτικό και όχι στρατιωτικό.

Από την πλευρά τους, άλλοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ απέρριψαν τις ανησυχίες ότι μια μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας θα αποδυνάμωνε τις ψηφιακές και τεχνολογικές διασυνδέσεις της Συμμαχίας. Ο Gernot Friedrich, αρμόδιος για τα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων, υπογράμμισε ότι οι δυνατότητες σε τομείς όπως το διάστημα και ο κυβερνοχώρος δεν επηρεάζονται από γεωγραφικούς περιορισμούς. «Δεν έχει σημασία πού βρίσκεσαι — σημασία έχει η ανταλλαγή δεδομένων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Holger Ziegler, που ασχολείται με τον συντονισμό της αμυντικής παραγωγής μεταξύ των 32 κρατών-μελών, τόνισε ότι η πολυετής συνεργασία έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητα της Συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι η διαλειτουργικότητα δεν απαιτεί ταυτόσημο εξοπλισμό αλλά συμβατά συστήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας έχουν ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις για το πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να επιχειρήσει στρατιωτικά ακόμη και χωρίς πλήρη αμερικανική υποστήριξη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι περικοπές ενδέχεται να ξεκινήσουν σύντομα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.