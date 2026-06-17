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ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026
Οικονομία
12:33 - 17 Ιουν 2026

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης μισθών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επικαιροποιήθηκε με συλλογικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί έως τα τέλη Μαΐου 2026, ενώ ο χρονικός ορίζοντας των προβολών παραμένει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των μη εξομαλυμένων εφάπαξ πληρωμών, δείχνει αύξηση 3,0% το 2025 και 2,6% το 2026.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, ο δείκτης μισθών, ο οποίος καλύπτει τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταγράφει αύξηση των διαπραγματευμένων αποδοχών κατά 3,2% το 2025 όταν οι εφάπαξ πληρωμές εξομαλύνονται χρονικά (με κάλυψη του 51,5% των εργαζομένων στις συμμετέχουσες χώρες) και κατά 2,3% το 2026 (με κάλυψη 43,2%).

Σε σύγκριση με τη δημοσίευση των στοιχείων του Μαΐου 2026, οι εκτιμήσεις για το 2026 παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες. Ο δείκτης με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές δείχνει αύξηση των διαπραγματευμένων μισθών κατά 3,0% το 2025 και 2,6% το 2026. Παράλληλα, ο δείκτης που εξαιρεί τις εφάπαξ πληρωμές καταγράφει επιβράδυνση της αύξησης των μισθών από 3,8% το 2025 σε 2,6% το 2026.

Ο βασικός δείκτης μισθών της ΕΚΤ θεωρείται καταλληλότερος για την αποτύπωση των μηνιαίων και τριμηνιαίων εξελίξεων στις διαπραγματευμένες αποδοχές, καθώς κατανέμει χρονικά τις εφάπαξ πληρωμές. Αντίθετα, ο δείκτης χωρίς εξομάλυνση των εφάπαξ πληρωμών είναι πιο κατάλληλος για την παρακολούθηση των ετήσιων μεταβολών.

Για το 2026, ο βασικός δείκτης διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,8% το πρώτο τρίμηνο, στο 2,1% το δεύτερο και στο 2,6% τόσο το τρίτο όσο και το τέταρτο τρίμηνο. Η σταδιακή αυτή άνοδος οφείλεται στην εξασθένηση της μηχανικής αρνητικής επίδρασης που προκάλεσαν οι μεγάλες εφάπαξ πληρωμές του 2024, οι οποίες δεν επαναλήφθηκαν το 2025. Η επίδραση αυτή αναμένεται να εξαλειφθεί σχεδόν πλήρως κατά τη διάρκεια του 2026.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης με μη εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές αποτυπώνει μια πιο σταθερή εικόνα για την πορεία των διαπραγματευμένων μισθών το 2026, με μέσο όρο 2,9% το πρώτο τρίμηνο, 2,6% το δεύτερο και 2,5% το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο.

Ο δείκτης που εξαιρεί εντελώς τις εφάπαξ πληρωμές αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στο 2,6% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με μέσο όρο 2,7% το πρώτο τρίμηνο και 2,6% στα υπόλοιπα τρίμηνα, υποδεικνύοντας πιο ήπιες μισθολογικές πιέσεις στις βασικές αποδοχές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η κάλυψη των εργαζομένων για το 2026 ανέρχεται σε 46,4% το πρώτο τρίμηνο, 44,8% το δεύτερο, 41,1% το τρίτο και 40,4% το τέταρτο τρίμηνο.

Ο χρονικός ορίζοντας του δείκτη παραμένει έως τον Δεκέμβριο του 2026. Καθώς υπογράφονται νέες συλλογικές συμβάσεις και αυξάνεται σταδιακά η κάλυψη συμβολαίων που επεκτείνονται πέραν του 2026, ο ορίζοντας προβολής θα επεκταθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2027 κατά τη δημοσίευση των στοιχείων του Ιουλίου 2026.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι τα στοιχεία του δείκτη ενδέχεται να αναθεωρηθούν στο μέλλον και ότι το προοπτικό σκέλος του δεν θα πρέπει να θεωρείται πρόβλεψη, καθώς αποτυπώνει αποκλειστικά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επιπλέον, ο δείκτης δεν ταυτίζεται πλήρως με τον επίσημο δείκτη αύξησης των διαπραγματευμένων μισθών και ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις με την πάροδο του χρόνου.

Για μια πληρέστερη εικόνα των μισθολογικών εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ, η ΕΚΤ παραπέμπει στις μακροοικονομικές προβολές του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου 2026, οι οποίες εκτιμούν ότι η ετήσια αύξηση της αποζημίωσης ανά εργαζόμενο θα διαμορφωθεί στο 3,2% το 2026.

Η ΕΚΤ δημοσιεύει συνολικά τέσσερις δείκτες μισθών που αφορούν το σύνολο των εννέα χωρών της ζώνης του ευρώ που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο εργαλείο παρακολούθησης.

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